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Видео с еле дышащей Лободой на тренировке впечатлило ее фанов: Вот она – цена идеальной формы

Сегодня, 13:18

Украинская певица Светлана Лобода, которая работает в России, показала, каким трудом достается ей стройная фигура. Звезда опубликовала отрывок своей насыщенной тренировки

Светлана Лобода показала, что делает для плоского живота
Светлана Лобода показала, что делает для плоского живота
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода, которая ранее оправдалась за плагиат на Бейонсе на музыкальной премии МУЗ-ТВ, открыла поклонникам закулисье того, что происходит у нее прямо в гримерке. Звезда проводит с пользой каждую минуту, поэтому не удивительно, что даже в перерывах между работой артистка занимается своим телом.

В Instagram-аккаунте Светланы Лободы появился почти двухминутный ролик, в котором она показала отрывок своей тренировки на пресс. Так что теперь поклонники певицы могут подсмотреть для себя полезные упражнения и увидеть, что же стоит за плоский и подтянутым животиком звезды.

Светлана Лобода тренировалась в черном топе и леггинсах. При этом у артистки был макияж и прическа.

"Нет у меня выходных... и не будет. Мы всегда в строю", – написала Светлана Лобода.

А во время тренировки певица пошутила, что это видео может отвернуть людей от мечты стать артистом.

"Вы еще хотите быть артистом? Мы делаем антирекламу этой профессии", – сказала певица.

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial)

В комментариях поклонники артистки были удивлены и впечатлены ее упорством.

  • "Класс. Настоящая трудяга"
  • "Вот она – цена идеальной формы"

Однажды певица признавалась, что питается правильно и следит как за своим здоровьем, так и внешним видом. И хотя может показаться, что певица жестко себя ограничивает, на деле это не так. По словам Светланы Лободы, она может каждый день есть сладкое, потому что тратит много энергии во время работы и репетиций. Если же певица оказывается в ресторане, то также после ужина не откажется от десерта.

Смотрите в сюжете, как Светлана Лобода сорвала свое выступление на концерте "Золотой граммофон 2020":

Ранее мы рассказали о самых громких скандалах со Светланой Лободой.

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