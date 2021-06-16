Супруга Остапчука выпустила свою коллекцию летних костюмов для круиза мечты. Цена – 2250 грн

Все больше украинских звезд начинают принимать участие в создании брендов или же коллабораций с уже существующими. Вот и Кристина Остапчук выпустила шикарную коллекцию для круиза мечты

Кристина Остапчук в собственной коллекции костюмов Фото: instagram.com/kristygor

Кристина Остапчук, супруг которой станет ведущим шоу "Співають всі" на телеканале "Украина", в коллаборации с украинским брендом Le Tricotthe презентовала новую коллекцию трикотажных летних комплектов. Все костюмы в сеточку и состоят из длинных юбок и топов. Кристина выступила и в качестве модели. Кстати, поскольку лето в самом разгаре, смотрите актуальный календарь лайфхаков, которые помогут и создать фигуру мечты, и обновить гардероб.

В своем Instagram-аккаунте супруга Владимира Остапчука опубликовала несколько фото и видео, на которых показала свои творения. Один из комплектов – это комбинация длинной черной юбки с высоким разрезом и верха – черной укороченной футболки, которую можно заменять на купальник.

Кристина Остапчук создала коллаборацию с украинским брендом одежды Фото: instagram.com/kristygor

Кристина Остапчук презентовала собственную коллекцию Фото: instagram.com/kristygor

Другой состоит из терракотовой юбки с высокой талией и с разрезом на ноге и терракотового укороченного топа, под который также можно надеть купальник.

Кристина Остапчук Фото: instagram.com/le_tricotthe

Кристина Остапчук в костюме из своей коллекции Фото: instagram.com/le_tricotthe

"Я просто во все, что делаю, вкладываю своё сердечко! Так у меня и получилось с моими красивыми костюмами, которые совместно мы сделали с Le Tricotthe. Будем красивыми вместе этим летом!" – написала Кристина Остапчук.

"Горжусь", – прокомментировал публикацию любимой супруги Владимир Остапчук, добавив эмоджи "сердце".

Скриншот Instagram

Цена одного комплекта составляет 2250 гривен.

Также Кристина опубликовала видео, на котором позировала на яхте в бежевом комплекте:

Сегодня уже многие звезды имеют либо собственные бренды, либо создают продукт в сотрудничестве с уже существующими. Поэтому не удивительно, что мы все чаще слышим, что и украинские знаменитости связывают свою творческую деятельность с созданием одежды или украшений. Например, недавно Тина Кароль представила созданное ею колье.

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