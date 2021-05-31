Супруга Владимира Остапчука о ежемесячных тратах на себя: Чисто на салоны – 5-6 тысяч гривен
Супруга ведущего шоу "Маска" на телеканале "Украина" Кристина Остапчук рассказала, сколько тратит лично на себя ежемесячно
Кристина Остапчук, которая со своим супругом Владимиром Остапчуком планирует общего ребенка, призналась, что около 5-6 тысяч гривен в месяц тратит на салоны. Это общая стоимость окрашивания, укладки, маникюра, услуг визажиста и косметолога. Но это лишь одна из личных трат юристки, которая отметила, что обычно их не считает.
О своих личных тратах Кристина рассказала в Instastories, отвечая на вопрос подписчика. Супруга Владимира добавила, что в названную суму не входят посещения ресторанов с подругами и различные презенты.
"Плюс я хожу на танцы, в рестораны с подругами, покупаю себе подарочки, хожу на экскурсии и т. д. А еще у меня есть затраты по моей работе. Думаю, что набежит хорошо все вместе", – написала Кристина Остапчук.
Напомним, что Кристина и Владимир сейчас покупают дом под Киевом с расчетом на их общих будущих детей, а также дочки и сына телеведущего от первого брака.
Ранее Владимир Остапчук потроллил Каменских, сняв пародию на ее клип "Девочки рулят".
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