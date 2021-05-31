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Супруга Владимира Остапчука о ежемесячных тратах на себя: Чисто на салоны – 5-6 тысяч гривен

Сегодня, 16:02

Супруга ведущего шоу "Маска" на телеканале "Украина" Кристина Остапчук рассказала, сколько тратит лично на себя ежемесячно

Кристина Остапчук
Кристина Остапчук
Фото: instagram.com/kristygor

Кристина Остапчук, которая со своим супругом Владимиром Остапчуком планирует общего ребенка, призналась, что около 5-6 тысяч гривен в месяц тратит на салоны. Это общая стоимость окрашивания, укладки, маникюра, услуг визажиста и косметолога. Но это лишь одна из личных трат юристки, которая отметила, что обычно их не считает.

О своих личных тратах Кристина рассказала в Instastories, отвечая на вопрос подписчика. Супруга Владимира добавила, что в названную суму не входят посещения ресторанов с подругами и различные презенты.

"Плюс я хожу на танцы, в рестораны с подругами, покупаю себе подарочки, хожу на экскурсии и т. д. А еще у меня есть затраты по моей работе. Думаю, что набежит хорошо все вместе", – написала Кристина Остапчук.

Скриншот Instagram

Напомним, что Кристина и Владимир сейчас покупают дом под Киевом с расчетом на их общих будущих детей, а также дочки и сына телеведущего от первого брака.

Ранее Владимир Остапчук потроллил Каменских, сняв пародию на ее клип "Девочки рулят".

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