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Лорак в платье самого сексуального цвета восхитила образом: подписчики позвали назад в Украину (фото)

Сегодня, 07:00

Артистка восхитила своим внешним видом всех поклонников. Лорак дополнила свой образ множеством серебряных украшений. Фото в новом наряде артистка разместила в Instagram

Ани Лорак, которая показала длинные ноги в шикарном наряде, солидарна со знаменитой Коко Шанель – маленькое черное платье должно быть в гардеробе каждой девушки.

Артистка решила продемонстрировать это на себе, надев короткое черное платье, оголяющее плечи. Свой образ Ани Лорак дополнила большим количеством украшений: серьгам-кольцам, колье, большим перстнем на безымянном пальце правой руки, а также серебряными кольцами на левой.

"Маленькое черное платье — must have каждой девушки. Как считаете?" – подписала публикацию в Instagram Лорак.

Ани Лорак позировала в стильном черном мини-платье
Ани Лорак позировала в стильном черном мини-платье
Фото: instagram.com/anilorak

Поклонники артистки не только согласились с ней, но и написали в комментариях массу комплиментов, отметив, что черный – самый сексуальный цвет. Некоторые попросили Лорак вернуться на родину, в Украину:

  • Красавица в маленьком черном платье!
  • Черный цвет — это идеал. Он всем к лицу. Он всегда уместен и потрясающе сексуален. А вы, как всегда, превосходны в любом наряде!
  • Мы тоже так считаем, сексуальный цвет!
  • Вам очень идет это платье!
  • Ани Лорак, возвращайся в Украину!
  • С такой фигурой и платье смотрится шикарно!
  • Вы – наша красавица! И черное платье, и спортивный стиль – вам все идет, женственно и круто!
Скриншот: Instagram

Ани Лорак действительно публикует фото в разных костюмах – как в концертных платьях, так и в спортивных топах и лосинах. К примеру, ранее артистка разместила снимок из спортзала и снова собрала много комплиментов.

Ани Лорак в спортзале
Ани Лорак в спортзале
Фото: instagram.com/anilorak

Многие поклонники давно пишут артистке, что она в отличной форме. Неудивительно, ведь певица следит за своим внешним видом и нередко публикует фото и видео с тренировок. Поэтому Ани Лорак выглядит эффектно не только в красивых нарядах для выступлений, но и в спортивной форме.

Ранее мы писали, что Ани Лорак устроила вторую вечеринку в честь дня рождения своей дочери.

Украинский продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и о том, как он относится к ее выступлениям в России:

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