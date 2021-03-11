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Меган Маркл порекомендовала королевской семье "выдохнуть", так как не обнародовала имен

Сегодня, 18:10

Герцогиня Сассекская не жалеет о резонансном интервью

Уже какой день весь мир обсуждает скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри. Пока королевская семья пытается предотвратить последствия откровений и все опровергает. Герцогиня Сассекская дает новые комментарии, правда пока через друзей. Как пишет Daily Mail со ссылкой на близких друзей, Меган Маркл не жалеет о резонансном интервью , и даже считает его одним из лучших решений в жизни.

Как передают близкие друзья, королевская семья должна "выдохнуть", что жена принца Гарри не вдавалась в подробности происходящего за дверями дворца и не называла имен.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Instagram

"Меган сказала, что совершенно не сожалеет о сказанном в интервью и что разговор с Опрой, который стал очищением – лучшее решение в ее жизни, кроме свадьбы с Гарри. Она сказала, что отстаивает свою правду и что в конечном итоге все вовлеченные люди победят, потому что теперь все известно и это начало исцеления", – рассказал источник Daily Mail.

Также друзьям Меган Маркл рассказала, что не следит за новостями в прессе, так как беспокоится о своем здоровье и здоровье малыша. И добавила, что на контакт с королевской семье готова идти.

Ранее принц Уильям впервые прокомментировал интервью Меган Маркл и принца Гарри.

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