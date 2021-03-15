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Меган Маркл обратилась в Букингемский дворец с неожиданной просьбой

Сегодня, 14:12

Герцогиня Сассекская отреагировала на обвинения в буллинге

Страсти вокруг Меган Маркл и королевской семьи не утихают. В том самом скандальном интервью жена принца Гарри жаловалась, что ей тяжело жилось в королевской семье, а теперь Букингемский дворец начинает расследование после жалоб сотрудников дворца на травлю со стороны герцогини Сассекской.

Как пишет Sunday Times, чиновники дворца решили, что целесообразно не проводить внутреннее расследование обвинений в адрес Меган Маркл, как обычно происходит. Зато этим вопросом будет заниматься сторонняя юридическая фирма.

Согласно полученной информации, бывшие и нынешние сотрудники расскажут все следователям. А вот принца Гарри и Меган Маркл к расследованию привлекать не собираются.

Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Getty Images

Отмечается, что в прошлом месяце несколько сотрудников Кенсингтонского дворца, в котором проживали принц Гарри и Меган Маркл, пожаловались на издевательства и унижения со стороны герцогини Сассекской.

Также ранее Джейсон Кнауф секретарь по связям с общественностью жаловался на неприемлемое поведение жены принца Гарри.

Меган Маркл опровергала все обвинения. Но как пишет Sunday Times, что она уже успела отреагировать на новость и запросила у Букингемского дворца доказательства обвинений, которые прозвучали в ее адрес. Герцогиня Сассекская потребовала предоставить ей электронные письма и текстовые сообщения.

Ранее Меган Маркл высказалась о реакции Букингемского дворца на интервью.

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