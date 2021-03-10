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У интервью Меган и Гарри рекорд по просмотрам! Это больше, чем у "Золотого глобуса" и "Эмми"

Сегодня, 12:20

Такие просмотры у ролика появились всего за пару дней

Сенсационное интервью принца Гарри и Меган Маркл, которую уже поддержала даже певица Бейонсе, определенно войдут в историю королевской семьи. Двухчасовую беседу супругов с ведущей Опрой Уинфри на канале CBS смотрело не менее 17,1 миллионов человек. Об этом сообщает CNBC.

Напомним, что время откровенного разговора Меган Маркл и принц Гарри рассказали о реалиях жизни в королевской семье, давлении и трудностях, которые им пришлось пережить.

Такие показатели просмотров сделали это интервью более популярным, чем трансляция премий "Эмми" и "Золотой глобус". Интервью не обошло лишь стрим Национальной лиги и Суперкубка.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Instagram

При этом, по данным The Wall Street Journal, телеканал CBS заплатил продюсерской компании Опры Уинфри как минимум семь миллионов долларов за интервью с супругами. В то же время и цена размещения рекламы во время трансляции возросла почти в два раза. 30 секунд рекламного времени для рекламодателей стоили около 325 тысяч долларов.

Ранее мы рассказали, как мир отреагировал на откровенное интервью Меган Маркл и принца Гарри.

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