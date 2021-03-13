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В США раскупили садовые стулья – такие же, на которых сидела Меган Маркл в гостях у Опры

Сегодня, 12:47

Двухчасовое интервью Меган и Гарри только в штатах посмотрели 17 миллионов раз

Двухчасовое интервью Меган Маркл и принца Гарри в гостях у Опры Уинфри только в Америке пересмотрели 17 миллионов людей. Зрители не только слушали, что рассказывают супруги, но и рассматривали – во что те одеты, обуты... и не только.

На следующее утро после интервью в прессе появилось описание садовых стульев, на которых сидели принц Гарри, Меган Маркл и Опра Уинфри. Цена мебели составляет от 500 до 600 долларов за две единицы.

Спустя несколько часов желающие выгребли все запасы похожих стульев во всех онлайн магазинах.

Анна Левицкая, новости "Сегодня", телеканал "Украина"
Видео: Сегодня

Также поклонники Меган и Гарри ищут, во что была одета пара. Принц Гарри – в костюме за 650 долларов, белой рубашке и без галстука, а Меган Маркл – в шелковом платье от итальянского дизайнера. Цена наряда кусается – 4700 долларов.

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Впрочем, и в США, и в Великобритании давно обсуждают похожую привычку – следить за тем, во что одевается жена другого принца, Уильяма. Это называют эффектом Кейт или эффектом герцогини Кембриджской.

Стоит Кейт появиться в твидовом темно-синем костюме, как уже через полчаса его раскупили онлайн.

Ранее мы писали, что в Букингемском дворце отреагировали на интервью Гарри и Меган – официальное заявление.

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