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Леся Никитюк с мамой не поделили огромный букет цветов

Сегодня, 13:11

Ведущая заранее поздравила маму с Международным днем матери

День матери в Украине в 2021 году отмечается во второе воскресенье этого месяца – 9 мая. Леся Никитюк, которая на днях улетела в Турцию, поздравила свою маму заранее.

В Instagram-профиле ведущая опубликовала кадры, на которых запечатлена вместе с мамой Кэт. "Когда будете поздравлять своих мам, передавайте им привет от меня", – добавила подпись Леся.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

На снимках Леся Никитюк и ее мама будто делят между собой розы. Выглядит очень убедительно и забавно.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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Подписчики Леси присоединились к поздравлениям и написали много комплиментов женщинам:

  • "Ваша мама искорка. Многих лет"
  • "Красотки"
  • "Хорошо, когда есть мама"
  • "Какие вы красивые"
Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

Ранее мы писали, что Леся Никитюк пожаловалась фолловерам на Винницу.

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