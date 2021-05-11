Кейт Хадсон озадачила моложавым видом своей 75-летней мамы: Стареет, как хорошее вино

Актрисы провели семейный праздник вместе и сделали серию фотографий. Подписчики Кейт были впечатлены тем, как выглядит ее мама

Кейт Хадсон с мамой Фото: instagram.com/katehudson

Звезда комедий "Как отделаться от парня за 10 дней" и "Несносные леди", 42-летняя актриса Кейт Хадсон, которая ранее умилила Сеть снимком с ребенком, показала фото со своей 75-летней мамой, лауреаткой "Оскара" Голди Хоун. Звездные дочь и мама позировали во время семейного отдыха в Международный день матери и обе выглядели моложе своих лет.

Снимками с праздника Кейт Хадсон поделилась в своем Instagram-аккаунте. На фото актрисы позируют с бокалами в руках, улыбаясь на камеру. Кажется, секреты молодости Кейт Хадсон переняла от своей мамы, которая в 75 выглядит потрясно.

Кейт Хадсон с мамой Фото: instagram.com/katehudson

"Я делаю все это для своих детей и их будущего. И мне повезло, что у меня был фундамент, вдохновленный моей собственной мамой Голди. Мамам повсюду, с Днем матери. И всегда знайте: если это похоже на тяжелую работу, это определенно хорошая работа! Потому что воспитание следующего поколения никогда не должно быть легким. Всем любви", – написала Кейт Хадсон.

На другом фото вся семья Хадсон позировала в саду за столом.

Кейт Хадсон с семьей Фото: instagram.com/katehudson

В комментариях поклонники Кейт Хадсон оставили множество комплиментов:

"Ваша мама принимала таблетки от молодости? Она такая великолепная. Культовая"

"Красивая семья! (Голди стареет, как хорошее вино – всегда потрясающая – а вы станете близнецами)!

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