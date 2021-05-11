Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кейт Хадсон озадачила моложавым видом своей 75-летней мамы: Стареет, как хорошее вино

Сегодня, 15:27

Актрисы провели семейный праздник вместе и сделали серию фотографий. Подписчики Кейт были впечатлены тем, как выглядит ее мама

Кейт Хадсон с мамой
Кейт Хадсон с мамой
Фото: instagram.com/katehudson

Звезда комедий "Как отделаться от парня за 10 дней" и "Несносные леди", 42-летняя актриса Кейт Хадсон, которая ранее умилила Сеть снимком с ребенком, показала фото со своей 75-летней мамой, лауреаткой "Оскара" Голди Хоун. Звездные дочь и мама позировали во время семейного отдыха в Международный день матери и обе выглядели моложе своих лет.

Снимками с праздника Кейт Хадсон поделилась в своем Instagram-аккаунте. На фото актрисы позируют с бокалами в руках, улыбаясь на камеру. Кажется, секреты молодости Кейт Хадсон переняла от своей мамы, которая в 75 выглядит потрясно.

Кейт Хадсон с мамой
Кейт Хадсон с мамой
Фото: instagram.com/katehudson

"Я делаю все это для своих детей и их будущего. И мне повезло, что у меня был фундамент, вдохновленный моей собственной мамой Голди. Мамам повсюду, с Днем матери. И всегда знайте: если это похоже на тяжелую работу, это определенно хорошая работа! Потому что воспитание следующего поколения никогда не должно быть легким. Всем любви", – написала Кейт Хадсон.

На другом фото вся семья Хадсон позировала в саду за столом.

Кейт Хадсон с семьей
Кейт Хадсон с семьей
Фото: instagram.com/katehudson

В комментариях поклонники Кейт Хадсон оставили множество комплиментов:

  • "Ваша мама принимала таблетки от молодости? Она такая великолепная. Культовая"
  • "Красивая семья! (Голди стареет, как хорошее вино – всегда потрясающая – а вы станете близнецами)!

Ранее сообщалось, что актеры Джей Ло и Бен Аффлек провели отпуск вместе.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Леся Никитюк с мамой не поделили огромный букет цветов Притула забавно поздравил маму с 66-летием и упомянул, как она с валерьянкой смотрит на него по ТВ Наташа Королева и ее 75-летняя мама зажгли на яхте в Майами. Тарзан тоже не сдержался (видео)
актриса Кейт Хадсон родители звезд
Источник: instagram.com/katehudson
Реклама

Новости партнеров

Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Эксперты назвали девять трендовых цветов маникюра в 2021 году
Эксперты назвали девять трендовых цветов маникюра в 2021 году
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей

Популярные статьи

Вчера, 18:20Фаново

Радоница-2021: что ни в коем случае нельзя делать 11 мая

Вчера, 16:22Звездно

Макаревича обвинили в неуважении к украинскому западу – скандальная цитата

Вчера, 15:12Звездно

Продюсер Голосу країни признался, что роман Тины Кароль и Дана Балана был хайпом

Вчера, 12:48Звездно

Джессика из Холостяка расставила все точки над "і", рассказав правду о шоу

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на сегодня 10 мая для всех знаков зодиака: Раки, деньги – не главное в жизни

9 маяЗвездно

Бузова опозорилась с российским гимном (видео)

9 маяЗвездно

12 баллов от Греции и Италии: фаны Евровидения восхитились номером Go_A после первой репетиции (видео)

9 маяЗвездно

alyona alyona потроллила дочку судьи, которая назвала рэпершу конченной (видео)

9 маяЗвездно

Джамала оправдалась за свой комментарий под постом супруги Лещенко

9 маяФаново

Декоммунизация может убить "Родину-мать". Как возводился знаковый монумент Киева

9 маяВкусно

Императорский завтрак – рецепт сладкого венского омлета

9 маяПсихо

Гороскоп на неделю 9-15 мая: все знаки зодиака

9 маяФаново

Оригинальные поздравления с Днем матери в стихах и смс

8 маяФаново

Поздравления с Днем матери в прозе: красивые открытки и картинки

8 маяЗвездно

Он тебя недостоин: в соцсетях с шоком восприняли уход Джессики из Холостяка

8 маяЗвездно

Манижа выступила на сцене Евровидения: как прошла первая репетиция представительницы России

Новости партнеров

Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Эксперты назвали девять трендовых цветов маникюра в 2021 году
Эксперты назвали девять трендовых цветов маникюра в 2021 году
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Кароль взволновала поклонников сменой имиджа: видео
Кароль взволновала поклонников сменой имиджа: видео
Как не сорваться в пост: безумно вкусные постные блюда
Как не сорваться в пост: безумно вкусные постные блюда
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять