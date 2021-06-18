Меган Маркл прислала королевской семье фото новорожденной дочки в приватном чате в WhatsApp

Герцогиня Сассекская отправила снимок маленькой Лилибет всем родственникам своего супруга принца Гарри. Сейчас Меган и Гарри проживают в США и не спешат в Великобританию

Меган Маркл Фото: Скриншот из YouTube

Меган Маркл и принц Гарри, которые обидели беременную внучку королевы, отправили фотографию своей дочери в группу WhatsApp королевской семьи. Да-да, у всех членов монаршего семейства есть общий приватный чат, в котором они переписываются и обмениваются фото, сообщает британский таблоид Daily Express.

Конечно же, никто из родственников не стал обнародовать снимок маленькой Лилибет, но Гарри и Меган сами могут сделать это в любой момент.

Согласно протоколу, любого ребенка, который рождается в британской королевской семье, показывают миру спустя пару часов после появления на свет. Так как Меган и принц Гарри переехали в США и отказались от своих королевских обязанностей, в этой ситуации они вольны делать все, что им захочется.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи Фото: instagram.com/misanharriman

Меган Маркл и принц Гарри в начале июня стали родителями во второй раз. Королевская семья поздравила герцогов Сассекских с рождениями дочери Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор, а Кейт Миддлтон недавно призналась, что с нетерпением ждет встречи с племянницей.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри собираются судиться с BBC из-за имени дочери. Ранее журналисты BBC выпустили материал о том, что герцоги Сассекские никогда не консультировались с Елизаветой II по поводу имени наследницы и без спроса назвали девочку прозвищем Ее Величества. Принц Гарри утверждает, что советовался с бабушкой по поводу имени дочери.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Отметим, после этого скандала Елизавета II разрешила нарушить строгое правило – "Никогда не жалуйся и ничего не объясняй". Теперь можно комментировать заявления, которые искажают высказывания и поступки высокопоставленных членов королевской семьи.

Похоже, что все лето Меган и Гарри собираются провести в США и вряд ли они решат проведать родственников в Британии. И если у пары есть чем заняться – все время они посвящают новорожденной малышке, то вам предлагаем узнать 10 креативных идей того, как провести это лето и не заскучать.

Из-за чего могут поссориться члены британской королевской семьи – смотрите сюжете:

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