Пока, целлюлит! Как борются с ненавистной апельсиновой коркой Камалия, Федишин и другие

Не все звезды критично относятся к целлюлиту, ведь это не просто косметическая проблема, а и вопросы с гормонами и здоровьем в целом

Как украинские звезды избавляются от целлюлита Фото: Instagram

До лета осталось всего две недели! С каждым днем​​ становится теплее, а одежда все легче и короче. Поэтому борьба с целлюлитом и различные способы быстрого похудения становятся очень актуальными. Звезды украинского шоу-бизнеса рассказали "Зірковому шляху" на телеканале "Украина" свои способы избавления от ненавистной "апельсиновой корочки".

Массаж и спорт против целлюлита: что предпочитают звезды

Певица Тоня Матвиенко делает массаж для коррекции тела. Говорит, что больно, но через 3-4 сеанса замечает невероятные изменения в фигуре. Экстремальный массаж практикует и певица Ирина Федишин. По ее словам, этот массаж делают не руками, а металлическими инструментами, которые очень эффективно проникают в тело и хорошо корректируют фигуру.

Между тем, певица Камалия предпочитает аппаратный массаж: "Мои любимые методы – это LPG-массаж и детокс организма. Посидеть на фрешах, на овощах, фруктах. Спорт. Вот весь залог антицеллюлитной программы".

А вот актриса Виктория Булитко устроила спортзал прямо дома, чтобы держать свое тело в тонусе.

"У постели перед телевизором я себе поставила велосипед. И периодически, особенно если на ночь наемся вкусненького или сладенького, иду крутить педали обязательно", – говорит актриса.

Антицеллюлитное меню: от чего стоит отказаться в первую очередь

Если хотите попрощаться с "апельсиновой кожурой", о легких углеводах точно стоит забыть, говорит диетолог Людмила Гончарова.

"Это сладости, пирожные, мороженое. Если говорить про сложные углеводы, то есть сухофрукты, фрукты – их тоже надо ограничивать. Сухофруктов можно не более 4 штук на 1 прием пищи", – уточняет диетолог.

Важно знать: целлюлит – это не только косметическая проблема.

Но надо понимать, что целлюлит – это проблема внутренних метаболических процессов. Это снижение качества жировой клетки и провокация следующих воспалительных заболеваний. Поэтому надо менять свой образ жизни для того, чтобы не иметь этих заболеваний, а не просто косметического дефекта.

Как общее состояние здоровья и гормоны влияют на появление целлюлита

Ведущая программы "Зірковий шлях" Алена Винницкая уверена: о состоянии здоровья обязательно надо следить, однако комплексовать из-за целлюлита не стоит. По ее словам, важно, чтобы было правильное питание, а также можно делать массажи и обертывания.

Аппаратные технологии нравится и певице Оле Цибульской, а вот традиционный массаж от целлюлита звезде совсем не понравился. Но отношение к "апельсиновой корочке" у певицы нормальное: "К целлюлиту наоборот надо относиться как к молодости, потому что это гормональная история, когда в женщине много гормонов различных, это означает, что она готова еще стать мамой, она достаточно молодая".

К слову, о гормонах, блогер Даша Цветкова, которая ждет пополнения в семье, призналась, что у нее появился целлюлит. Как и у фитнес-тренера Марины Боржемской во время первой беременности.

"Когда я была беременна Робертом, я набрала 20 кг, у меня появился целлюлит, потому что я постоянно лежала и не двигалась. Поэтому мне было очень трудно себя привести в форму. Но я это сделала и сейчас горжусь роскошными ногами, и могу сказать, что это мой труд, это моя работа. И для этого я сделала очень много", – рассказала фитнес-тренер.

Марина каждый день делает зарядку, тренируется и правильно питается.

Какие есть инновационные способы борьбы с целлюлитом

Телеведущая Иванна Онуфрийчук уже протестировала на себе новомодную беговую дорожку с вакуумной технологией, когда нижняя часть тела находится в вакууме, в котором горячий воздух, за счет чего происходит лимфодренаж и сжигание жира.

Необычное устройство для борьбы с целлюлитом испытала и телеведущая Анфиса Чехова. Звезда использует специальный коврик с колючками, который ускоряет кровообращение в коже и улучшает обменные процессы. В результате кожа становится более упругой и подтянутой.

А кремы от целлюлита эффективны?

Кроме современных методов коррекции фигуры, до сих пор пользуются популярностью кремы от целлюлита! Их можно найти почти в каждом косметическом магазине. Но терапевт Вадим Рябчук поясняет, что нет ни одного крема, который вылечил бы человека от целлюлита. Он может только скрыть на время признаки целлюлита. Но эффект продержится до первого принятия душа.

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