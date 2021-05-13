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Пока, целюліт! Як борються з ненависною апельсиновою кіркою Камалія, Федишин та інші

Сьогодні, 14:37

Не всі зірки критично ставляться до целюліту, адже це не просто косметична проблема, а й питання з гормонами і здоров'ям в цілому

Як українські зірки позбавляються від целюліту
Як українські зірки позбавляються від целюліту
Фото: Instagram

До літа залишилося всього два тижні! З кожним днем стає тепліше, а одяг все легшим і коротшим. Тому боротьба з целюлітом і різні способи швидкого схуднення стають дуже актуальними. Зірки українського шоу-бізнесу розповіли "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна" свої способи позбавлення від ненависної "апельсинової кірочки".

Масаж і спорт проти целюліту: що обирають зірки

Співачка Тоня Матвієнко робить масаж для корекції тіла. Каже, що боляче, але через 3-4 сеанса помічає неймовірні зміни у фігурі. Екстремальний масаж практикує і співачка Ірина Федишин. За її словами, цей масаж роблять не руками, а металевими інструментами, які дуже ефективно проникають в тіло і добре коректують фігуру.

Тим часом, співачка Камалія воліє апаратний масаж: "Мої улюблені методи – це LPG-масаж і детокс організму. Посидіти на фрешах, на овочах, фруктах. Спорт. Ось вся антицелюлітна програма".

А ось актриса Вікторія Булітко влаштувала спортзал прямо вдома, щоб тримати своє тіло в тонусі.

"У ліжку перед телевізором я собі поставила велосипед. І періодично, особливо якщо на ніч наїмся смачненького або солоденького, йду крутити педалі обов'язково", – говорить актриса.

Антицелюлітне меню: від чого варто відмовитися насамперед

Якщо хочете попрощатися з "апельсиновою шкіркою", про легкі вуглеводи точно варто забути, каже дієтолог Людмила Гончарова.

"Це солодощі, тістечка, морозиво. Якщо говорити про складні вуглеводи, тобто сухофрукти, фрукти – їх теж треба обмежувати. Сухофруктів можна не більше 4 штук на 1 прийом їжі", – уточнює дієтолог.

Важливо знати: целюліт – це не тільки косметична проблема.

Але треба розуміти, що целюліт – це проблема внутрішніх метаболічних процесів. Це зниження якості жирової клітини і провокація наступних запальних захворювань. Тому треба міняти свій спосіб життя для того, щоб не мати цих захворювань, а не просто косметичного дефекту.

Як загальний стан здоров'я і гормони впливають на появу целюліту

Ведуча програми "Зірковий шлях" Альона Вінницька впевнена: про стан здоров'я обов'язково треба стежити, проте комплексувати через целюліт не варто. За її словами, важливо, щоб було правильне харчування, а також можна робити масажі та обгортання.

Апаратні технології подобаються і співачці Олі Цибульській, а ось традиційний масаж від целюліту зірці зовсім не сподобався. Але ставлення до "апельсинової кірки" у співачки нормальне: "До целюліту навпаки треба ставитися як до молодості, тому що це гормональна історія, коли в жінці багато гормонів різних, це означає, що вона готова ще стати мамою, вона досить молода".

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До слова, про гормони, блогер Даша Цвіткова, яка чекає поповнення в родині, зізналася, що у неї з'явився целюліт. Як і у фітнес-тренера Марини Боржемської під час першої вагітності.

"Коли я була вагітна Робертом, я набрала 20 кг, у мене з'явився целюліт, тому що я постійно лежала і не рухалася. Тому мені було дуже важко себе привести в форму. Але я це зробила і зараз пишаюся розкішними ногами, і можу сказати, що це моя праця, це моя робота. І для цього я зробила дуже багато", – розповіла фітнес-тренер.

Марина кожного дня робить зарядку, тренується і правильно харчується.

Які є інноваційні способи боротьби з целюлітом

Телеведуча Іванна Онуфрійчук вже протестувала на собі новомодну бігову доріжку з вакуумної технологією, коли нижня частина тіла знаходиться в вакуумі, в якому гаряче повітря, за рахунок чого відбувається лімфодренаж і спалювання жиру.

Незвичний пристрій для боротьби з целюлітом випробувала і телеведуча Анфіса Чехова. Зірка використовує спеціальний килимок з колючками, який прискорює кровообіг в шкірі і поліпшує обмінні процеси. В результаті шкіра стає більш пружною і підтягнутою.

А креми від целюліту ефективні?

Крім сучасних методів корекції фігури, досі користуються популярністю креми від целюліту! Їх можна знайти майже в кожному косметичному магазині. Але терапевт Вадим Рябчук пояснює, що немає жодного крему, який вилікував би людини від целюліту. Він може тільки приховати на час ознаки целюліту. Але ефект протримається до першого прийняття душу.

Раніше ми дізналися, як зірки худнуть до літа.

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здоров'я целюліт зірка
Джерело: Сьогодні
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