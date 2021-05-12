Как восстановить форму после COVID-19 – советы диетолога по питанию

После болезни COVID-19 люди разделились на две категории: кто-то набрал килограммы, а кто-то – потерял

Кому поститься категорически запрещено Фото: Instagram/zelyonka.kyiv

Коронавирус дает о себе знать не только во время болезни, но и после. Побочные симптомы бьют по всему телу – от нервной системы до кожи. В борьбе с вирусом больные теряют вес, а потом не могут вернуть его обратно. Некоторые же, наоборот, набирают килограммы. Диетолог Галина Незговорова в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" пояснила, почему так происходит, чем опасны резкие перепады веса и что с этим делать.

Как COVID-19 влияет на вес людей

После болезни COVID-19 люди разделились на две категории: кто-то набрал килограммы, а кто-то – потерял. Такой результат врачи объясняют снижением аппетита во время болезни. Особенно у тех, у кого она протекала нелегко. Конечно, кому-то такое бы понравилось. Но как это влияет на здоровье?

"Если вес был не лишним – это большой риск того, что более длительное время займет процесс восстановления, – комментирует диетолог. – Когда и так человек был худеньким и здесь потерял вес, ему обязательно следует его вернуть. Для этого в рационе должны быть полноценный белок, овощи, орехи и семена".

Как понять, что нужно набирать вес после болезни

Главное понять, действительно ли вам нужно возвращать эти килограммы. Ведь некоторые, наоборот, могли сбросить лишнее. Здесь может помочь обычный расчет индекса массы тела. Для этого вес в килограммах нужно разделить на рост в метрах в квадрате. Если индекс в пределах 19-25, то все с весом в порядке.

Старайтесь за 1,5 часа до занятий спортом не есть Фото: freepik.com

Почему люди набирают вес во время болезни

Однако во время болезни люди не только худеют, но и набирают лишнего. Этому врач тоже имеет объяснение.

"Обычно люди худеют, когда болеют подобными болезнями. А вот когда имели легкую степень тяжести, и при этом находились дома на изоляции, понятно, что были доступны источники питания. И человек начинал гораздо больше есть", – объясняет диетолог.

Поэтому здесь большую роль сыграл человеческий фактор. И в такой ситуации подход к восстановлению другой.

Как восстановить форму после болезни

"Для тех, кто хочет похудеть, количество приемов пищи должно быть ограничено. Не забываем о том, что следует включать определенные физические адекватные нагрузки", – комментирует Галина Незговорова.

Поэтому для тех, кто хочет набрать вес, стоит помнить следующие правила: принимать пищу 5 раз в день – три основных приема с большим количеством белка – мясо, рыба, молочные продукты, овощи и два перекуса в виде орехов, семян. Кто же, наоборот, набрал лишнего, должен принимать пищу три раза в день. В рационе должно быть белое мясо, овощи и фрукты. Желательно исключить из своего рациона сладости и изделия из муки. А добавить физические нагрузки.

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