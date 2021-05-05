Друзья целлюлита и морщин: какие продукты портят кожу и чем их заменить

Быстрые углеводы сушат кожу, приводят к целлюлиту и преждевременным морщинам. Чтобы кожа сияла молодостью, стоит перестать есть сахар и продукты с консервантами

Избыток глюкозы в нашем рационе – настоящий бич для кожи. Любимые пакетированные соки, сахар, конфеты не только способствуют набору лишнего веса, они забирают у нас молодость и красоту. Какие продукты вредны для кожи, к каким проблемам приводит их употребление и как спасти ситуацию – рассказала физиотерапевт, массажист Татьяна Ронжина.

Татьяна Ронжина Фото: пресс-служба

Для кожи опасен только сахар или другие продукты тоже?

Глюкоза и другие быстрые углеводы, которую мы потребляем вместе с соками, фруктами, ягодами, сахаром и кондитерскими изделиями в том числе – один из источников энергии. Но вместе с тем этот быстрый углевод при излишнем его употреблении приносит вред нашей коже. Чем чаще вы кладете сахара в чай или кофе, а еще если вприкуску с конфетой или сладкой булочкой – тем больше избытка глюкозы будет в вашем организме. Сладкая газировка, пакетированные соки, кондитерка и другие продукты, в которых есть сахар и консерванты – кетчупы, соусы и так далее тоже вредны. Это не только лишний вес или целлюлит.

Ок, и чем же опасны для кожи такие продукты?

Избыток глюкозы усиливает липогенез, говоря проще ускоряет процесс запаса энергии в виде жира. Чем больше концентрация глюкозы в тканях, тем хуже происходит синтез коллагена. А этот белок и так с возрастом вырабатывается медленнее. Он – основа соединительной ткани, отвечает за прочность и эластичность нашей кожи. Помимо того, что кожа теряет эластичность, избыток глюкозы в ней – хорошая питательная среда для различных возбудителей. Поэтому чем больше в вашем рационе сахара, варенья, конфет, сладкой кондитерки и напитков, тем выше риск появления прыщей и развития гнойничковых кожных болезней. Особенно у людей с предрасположенностью к этому (акне, подростковые прыщи, кожные хронические заболевания).

Чрезмерная любовь к кондитерке может обернуться целлюлитом и морщинами Фото: unsplash.com

Избыток в рационе быстрых углеводов ведет к тому, что поверхностных слой кожи не только покрывается целлюлитной "апельсиновой корочкой" пересыхает, но также становится более тонким, менее упругим и эластичным. Кожа шелушится, становится более "безоружной" перед инфекциями. Также начинают появляться преждевременные морщины, особенно в уголках губ и глаз. А еще избыток быстрых углеводов ведет к мышечной слабости, быстрой утомляемости, апатии.

Но быстрые углеводы нам все равно нужны для энергии, что же делать?

Лучший способ – это отказаться от сахара, продуктов, содержащих консерванты, постараться как минимум снизить в своем рационе количество конфет и кондитерских изделий. Взрослому обычному человеку, если он усиленно не занимается спортом и тяжелым физическим трудом, нужно 300 – 400 г углеводов в сутки. На долю простых углеводов, согласно рекомендациям ВОЗ, должно приходиться не более 10% от всех поступающих углеводов, а это всего 30-40 г.

Если в день человек ест примерно 550 г овощей, около 250 г фруктов и ягод, 20 г сухофруктов или меда, 250 г хлеба или каш/ макарон/бобовых/картофеля (на выбор – не все сразу), то такой рацион как раз и составит почти 40 г простых углеводов. То есть сахар или конфетка к чаю – лишнее.

Но как быть, если я не могу без сладкого?

Конечно, полностью себе отказывать в такой желанной конфетке или свежей выпечке не стоит. Но не нужно делать это постоянно – в нашей еде полным-полно продуктов со сладким вкусом. При правильном распределении пищи, а особенно – углеводной в течение дня, ни сахар, ни его заменители вам не понадобятся. Можно перейти на мед, он более легко усваивается, но опять же, здесь главное соблюдать меру и не забывать, что этот продукт – довольно распространенный аллерген.

Если организм требует сладкого – то дайте, однако не переусердствуйте с количеством и частотой употребления.

Здоровый организм справляется с фруктозой и глюкозой, которая содержится в продуктах, важно не переборщить. Идея же обмануть организм, переходя от одной вредной сладости к другой и съедая всего маленький кусочек – провальная. Потому что рецепторы реагируют на сладость, но привычных калорий при этом не получают. В итоге есть будет хотеться еще больше. Если вы все-таки решили вместо сахара использовать заменители, то обращайте внимание на состав и отдавайте предпочтение максимально природным компонентам. А также не забывайте заботиться о коже согласно ее типу, не забывать про массаж и очищающие процедуры – и будете выглядеть свежее и моложе!

Напомним, ранее мы также писали о том, чем заменить сахар.

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