Лобода потребовала от пластического хирурга 172 тысячи долларов за фейковые фото

Певица требует моральную компенсацию

Скандал Светланы Лободы с пластическим хирургом из Узбекистана Нодиром Ибатовым, который якобы выдал свою пациентку за известную певицу, набирает оборотов. Артистка уже ранее заявляла, что собирается судиться с доктором и хочет получить моральную компенсацию. Сам хирург у себя в InstaStories рассказал о какой сумме идет речь.

Оказывается, певица хочет получить компенсацию в размере 172 тысяч долларов.

Также певица требует от врача опровергнуть вышесказанное в том же аккаунте, где было размещено то самое видео.

Пластический хирург отметил, что получил уже письмо от представителей артистки.

"Ваше поведение я вынуждена рассматривать, как преднамеренное психологическое насилие и манипулирование общественным мнением, основываясь на ложных фактах в коммерческих целях", – сказано в письме.

Сам он уверяют, что отметил на видео артистку просто из-за схожести его пациентки с Лободой и не хотел пропиариться. Хирург из Узбекистана считает, что во всем виноваты СМИ, которые сделали из намека на сходство двух людей целый скандал.

Сама Светлана Лобода пока никак не комментирует новые подробности скандала.

Ранее мы вспоминала ТОП-5 громких скандалов с участием Светланы Лободы.

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