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"Тоже в суд подаст?": рэпер Баста нахамил Лободе во время телешоу

Сегодня, 18:40

Музыкант назвал коллегу "старой ювелиршей"

Шумиха вокруг Светланы Лободы не утихает. На днях певица заявила, что подает в суд на пластического хирурга, а теперь у нее случился конфликт с коллегой по шоу "Голос.Дети" рэпером Бастой.

Во время последнего эфира вокального проекта, где Лобода является наставником юных участников, между ней и Бастой произошла словесная перепалка. Певица комментировала номер одного из конкурсантов и назвала его "неограненным алмазом".

Баста перебил Светлану и сказал: "Тоже мне, ювелирша старая". Лобода буквально опешила от такой фразы артиста, а тот поспешил исправиться: "Не старая, а в смысле профессиональный ювелир".

, LOBODA (@lobodaofficial)

Позже Василий Вакуленко (это настоящее имя Басты) еще раз извинился перед Лободой за "некорректное высказывание".

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А вот фолловеры певицы оценили шутку рэпера. "Посмеялся от души", "Ну Василий очень близко к кромке ходит, он договорится", "Молодцы. Без юмора на этой земле было бы сложно".

А кто-то даже пошутил про суд, намекая на недавний конфликт Светланы и хирургом. "Че, реально суд?", "Тоже в суд подаст?", – пишут пользователи соцсети.

Что-то не так сказать кому-то очень легко, особенно, когда ты не выспался. Этим утром все почувствовали, будто у них украли час сна. Так и есть, ночью Украина перешла на летнее время. Зачем это было нужно, смотрите в новом выпуске "Дед Панч и молодежь".

Напомним, что ранее Баста назвал себя украинцем, но не захотел отвечать на вопрос "чей Крым?".

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