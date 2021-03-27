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LOBODA подает в суд на пластического хирурга: что говорит врач (видео)

Сегодня, 14:40

Девушка, которую оперировал известный хирург, очень похожа на певицу

Вчера Светлана Лобода опубликовала Instastories, где сообщила, что к ней попало видео пластического хирурга, который отметил в ролике ее аккаунт. Якобы тем самым он выдал свою пациентку за LOBODA.

Звезде ситуация не понравилась и она заявила, что ее адвокаты свяжутся с врачом, и что того ждет суд. "Мои юристы уже с вами связываются. Готовьте большую моральную компенсацию", – обратилась к хирургу Лобода.

Скриншот: instagram.com/stories/lobodaofficial

Эта история получила мгновенную огласку в соцсети и СМИ. Хирург из Узбекистана Нодир Ибатов, в чьем аккаунте было размещено то самое видео, прокомментировал ситуацию. На своей странице в Instagram он опубликовал пост, в котором объяснил, что произошло.

, Nodir Ibatov (@nodiribatov)

По его словам, девушка, которую он оперировал, очень похожа на Светлану Лободу. Именно на это хотел обратить внимание помощник врача, который публиковал сторис. Но его неправильно поняли.

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"Указав аккаунт Светланы Лободы, на видео не говорилось о том, что перед нами сама певица, мы всего лишь обратили внимание на внешнее сходство девушек, не более того", – сказал Нодир Ибатов.

Скриншот: instagram.com/nodiribatov

Хирург также попросил своих подписчиков сравнить Светлану и его пациентку: "Друзья, давайте справедливо разберемся, есть ли сходство между нашей пациенткой, сделавшей у нас носик, и Светланой Лободой?".

Скриншот: instagram.com/stories/nodiribatov

Девушка, которую сравнивают с артисткой просит не отмечать ее Instagram, потому что боится хейта. Она также называет себя заложницей ситуации.

Скриншот: instagram.com/stories/nodiribatov

"Я никогда не хотела быть похожей на Лободу. Но, наверное, везде есть свой двойник", – написала врачу Ирина.

Сама певица пока никак не прокомментировала ответ Нодира Ибатова. Пока ждем ответ от звезды, предлагаем посмотреть свежий эпизод YouTube-шоу "Дед Панч и молодежь", в котором пенсионер-влогер рассказывает о переходе на летнее время.

Недавно мы вспоминали ТОП-5 громких скандалов с участием LOBODA.

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