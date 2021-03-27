LOBODA подает в суд на пластического хирурга: что говорит врач (видео)

Девушка, которую оперировал известный хирург, очень похожа на певицу

Вчера Светлана Лобода опубликовала Instastories, где сообщила, что к ней попало видео пластического хирурга, который отметил в ролике ее аккаунт. Якобы тем самым он выдал свою пациентку за LOBODA.

Звезде ситуация не понравилась и она заявила, что ее адвокаты свяжутся с врачом, и что того ждет суд. "Мои юристы уже с вами связываются. Готовьте большую моральную компенсацию", – обратилась к хирургу Лобода.

Скриншот: instagram.com/stories/lobodaofficial

Эта история получила мгновенную огласку в соцсети и СМИ. Хирург из Узбекистана Нодир Ибатов, в чьем аккаунте было размещено то самое видео, прокомментировал ситуацию. На своей странице в Instagram он опубликовал пост, в котором объяснил, что произошло.

По его словам, девушка, которую он оперировал, очень похожа на Светлану Лободу. Именно на это хотел обратить внимание помощник врача, который публиковал сторис. Но его неправильно поняли.

"Указав аккаунт Светланы Лободы, на видео не говорилось о том, что перед нами сама певица, мы всего лишь обратили внимание на внешнее сходство девушек, не более того", – сказал Нодир Ибатов.

Скриншот: instagram.com/nodiribatov

Хирург также попросил своих подписчиков сравнить Светлану и его пациентку: "Друзья, давайте справедливо разберемся, есть ли сходство между нашей пациенткой, сделавшей у нас носик, и Светланой Лободой?".

Скриншот: instagram.com/stories/nodiribatov

Девушка, которую сравнивают с артисткой просит не отмечать ее Instagram, потому что боится хейта. Она также называет себя заложницей ситуации.

Скриншот: instagram.com/stories/nodiribatov

"Я никогда не хотела быть похожей на Лободу. Но, наверное, везде есть свой двойник", – написала врачу Ирина.

Сама певица пока никак не прокомментировала ответ Нодира Ибатова. Пока ждем ответ от звезды, предлагаем посмотреть свежий эпизод YouTube-шоу "Дед Панч и молодежь", в котором пенсионер-влогер рассказывает о переходе на летнее время.

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