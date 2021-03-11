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Лобода рассказала, как Пугачева помогла ей после скандала на российском шоу

Сегодня, 11:24

Певица рассказала о поддержке Примадонны

Светлана Лобода, которая недавно представила новый клип, рассказала в интервью Woman Day о поддержке Аллы Пугачевой после громкого скандала на российском "Голосе.Дети".

Тогда победительницей шестого сезона, в котором Лобода была тренером, стала дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Отрыв от соперников в голосовании был настолько большим, что это вызвало подозрение у зрителей и шоу обвинили в коррупции. Под раздачу попала и Светлана Лобода, так как Микелла была в ее команде. Саму певицу больше волновало состояние других участников шоу. Лободе очень помогла Алла Пугачева, которая захотела поддержать молодых артистов. Примадонна встретилась с участниками шоу и вручила им свою именную награду.

Светлана Лобода и Алла Пугачева
Светлана Лобода и Алла Пугачева
Фото: instagram.com/lobodaofficial

"И в это самое мгновение зазвонил телефон – на другом конце была Алла Борисовна, которая предложила отметить особо проявивших себя ребят звездой "Алла"", – вспомнила певица.

Стоит отметить, что после скандала Лобода заявила, что больше не будет принимать участие в подобных проектах, но спустя несколько лет снова стала тренером российского "Голоса.Дети"

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