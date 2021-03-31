Лобода вимагає від пластичного хірурга 172 тисячі доларів за фейкові фото

Співачка вимагає моральну компенсацію

Скандал Світлани Лободи з пластичним хірургом з Узбекистану Нодіром Ібатовим, який нібито видав свою пацієнтку за відому співачку , набирає обертів. Артистка вже раніше заявляла, що збирається судитися з доктором і хоче отримати моральну компенсацію. Сам хірург у себе в InstaStories розповів про яку суму йдеться.

Виявляється, співачка хоче отримати компенсацію в розмірі 172 тисячі доларів.

Також співачка вимагає від лікаря спростувати вищесказане в тому ж акаунті, де було розміщено те саме відео.

Пластичний хірург зазначив, що отримав уже лист від представників артистки.

"Вашу поведінку я змушена розглядати, як навмисне психологічне насильство і маніпулювання громадською думкою, грунтуючись на помилкових фактах в комерційних цілях", – сказано в листі.

Сам він запевняє, що відмітив на відео артистку просто через схожість його пацієнтки з Лободою і не хотів пропіаритися. Хірург з Узбекистану вважає, що в усьому винні ЗМІ, які зробили з натяку на схожість двох людей цілий скандал.

Сама Світлана Лобода поки ніяк не коментує нові подробиці скандалу.

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