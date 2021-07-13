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Леся Никитюк повторила за Ким Кардашьян и влезла в красный латексный костюм: видео

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
13 июля, 14:37
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Украинская телеведущая развеселила Сеть новым роликом – в этот раз она решила спародировать Ким Кардашьян и влезть в латексный костюм. Что из этого вышло – смотрите
Леся Никитюк надела латексный костюм, как Ким Кардашьян
Леся Никитюк надела латексный костюм, как Ким Кардашьян / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая Леся Никитюк, которая в мини-платье с корсетом устроила фотосессию возле ларька, показала подписчикам, как пытается влезть в латексный наряд. Знаменитость повторила за американской светской львицей Ким Кардашьян, доказав, насколько действительно сложно надеть такой костюм.

В Instagram-аккаунте Леси Никитюк появился короткий ролик, в котором ей помогают надеть наряд. Даже несмотря на стройную фигуру звезды, влезать в обтягивающий латекс оказалось непросто, о чем говорило выражение ее лица. Но Леся как всегда с юмором отнеслась к процессу.

"Когда бывший пригласил на свидание", – написала Леся Никитюк.

Ролик телеведущей посмотрело более пол миллиона пользователей.

Поклонники Леси оценили ее старания и оставили забавные комментарии.

  • "К бывшим только так на встречу и нужно ходить – в сплошном презервативе"
  • "Костюм Чурчхелы"
  • "Мне одной больно смотреть на эту экзекуцию?"

Смотрите, как Леся Никитюк общалась с самим Джаредом Лето:

Напомним, что ранее Леся Никитюк и Сергей Притула лишили Наталью Могилевскую волос.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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