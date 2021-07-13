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Максим Галкин продемонстрировал мускулистую фигуру и прыгнул в воду как дельфин (видео)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
13 июля, 12:26
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Семья Аллы Пугачевой каждое лето отправляется на море отдыхать. Только в этот раз Галкин отдохнул сам, без супруги
Максим Галкин
Максим Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Телеведущий и комик Максим Галкин, дочка которого недавно покорила Сеть актерским талантом, недавно съездил в Европу по работе. Пользуясь случаям, шоумен успел и отдохнуть.

На фото, опубликованном в Instagram, супруг Аллы Борисовны демонстрирует свою физическую форму, позируя в одних плавках. А в коротком ролике Макс Галкин запечатлил свой прыжок с пирса в воду.

"Перед нырком. А то тут сомнения пошли, что я нырял. Что там нырять-то? Хлобысь и готово!" – написал Максим Галкин.

В ответ коллеги и поклонники Макса Галкина засыпали его комплиментами.

  • "Парень-дельфин"
  • "Талантливый человек, талантлив во всем"
  • "Скоро Олимпиада!Максим уже по дороге в Токио"
  • "Ну, Вы, Максим даёте! То по ёлке лазаете, то подводным плаванием занимаетесь! Респект!"

Днем ранее Максим Галкин действительно залез на дерево в саду их с Аллой Пугачевой загородного замка, чтобы обрезать сухие ветки. Стоит отметить, что шоумен завсегдатай различных садовых работ и часто проводит там время.

Максим Галкин на дереве / Скриншот Instagram

Смотрите в сюжете, чему Пугачева учит своего сына:

Ранее Максим Галкин растрогал Сеть новым видео с детьми Аллы Пугачевой.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Я достаточно рано стал отцом. Когда родился Саша, а потом Кристина, у меня еще был ветер в голове. Можно сказать, был творческим и даже легкомысленным человеком. Сейчас чувствую двойную ответственность. Я уже и отец, и дедушка. Имею трех внуков. Выходит, мои внуки старше сына

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