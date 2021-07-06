Леся Никитюк в соблазнительном мини-платье с корсетом устроила фотосессию возле ларька

Телеведущая Леся Никитюк, которая недавно сделала прическу Мальвины, показала поклонникам новые колоритные фото в своем фирменном стиле. Звезда надела шикарный ансамбль, состоящий из кружевного мини-платья и корсета, а затем отправилась к местному ларьку удивлять публику. Образ ведущей подчеркнул и без того ее длинные и стройные ноги.
Новыми фото знаменитость поделилась в своем Instagram-аккаунте.
"Добрий ранок! Заказала себе "профессионального фотографа девушек возле ларьков". Как вам?" – написала Леся Никитюк.
Подписчики звезды узнали локацию – фото были сделаны недалеко от киностудии "Укртелефильм" на Русановке.
Поклонники подхватили иронию телеведущей и начали предлагать свои ассоциации к фото.
- "Когда сказали что в кофейне будет бывший"
- "Белоснежка сбежавшая от гномов"
- "Ох и Леся Ивановна! Чтобы все "девушки возле ларьков" такие соблазнительные были, бы мужчины бы из дома как коты весной исчезли, все до единого"
Фото оценил и коллега ведущей, Владимир Остапчук.
Смотрите, как Леся Никитюк общалась с самим Джаредом Лето:
Напомним, что ранее Леся Никитюк и Сергей Притула лишили Наталью Могилевскую волос.