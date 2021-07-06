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Леся Никитюк в соблазнительном мини-платье с корсетом устроила фотосессию возле ларька

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
6 июля, 11:01
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Популярная украинская телеведущая продолжает удивлять поклонников экстравагантными фото. В этот раз Леся Никитюк выбрала киевский ларек для фона
Леся Никитюк
Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая Леся Никитюк, которая недавно сделала прическу Мальвины, показала поклонникам новые колоритные фото в своем фирменном стиле. Звезда надела шикарный ансамбль, состоящий из кружевного мини-платья и корсета, а затем отправилась к местному ларьку удивлять публику. Образ ведущей подчеркнул и без того ее длинные и стройные ноги.

Новыми фото знаменитость поделилась в своем Instagram-аккаунте.

"Добрий ранок! Заказала себе "профессионального фотографа девушек возле ларьков". Как вам?" – написала Леся Никитюк.

Подписчики звезды узнали локацию – фото были сделаны недалеко от киностудии "Укртелефильм" на Русановке.

Леся Никитюк возле ларька
Леся Никитюк возле ларька / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Поклонники подхватили иронию телеведущей и начали предлагать свои ассоциации к фото.

  • "Когда сказали что в кофейне будет бывший"
  • "Белоснежка сбежавшая от гномов"
  • "Ох и Леся Ивановна! Чтобы все "девушки возле ларьков" такие соблазнительные были, бы мужчины бы из дома как коты весной исчезли, все до единого"

Фото оценил и коллега ведущей, Владимир Остапчук.

Смотрите, как Леся Никитюк общалась с самим Джаредом Лето:

Напомним, что ранее Леся Никитюк и Сергей Притула лишили Наталью Могилевскую волос.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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"В это же время такая любовь не признается кем-то, блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру? Если нет, то я безусловно поддерживаю вас. А если да, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины"

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