Леся Никитюк в соблазнительном мини-платье с корсетом устроила фотосессию возле ларька

Популярная украинская телеведущая продолжает удивлять поклонников экстравагантными фото. В этот раз Леся Никитюк выбрала киевский ларек для фона

Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведущая Леся Никитюк, которая недавно сделала прическу Мальвины, показала поклонникам новые колоритные фото в своем фирменном стиле. Звезда надела шикарный ансамбль, состоящий из кружевного мини-платья и корсета, а затем отправилась к местному ларьку удивлять публику. Образ ведущей подчеркнул и без того ее длинные и стройные ноги.

Новыми фото знаменитость поделилась в своем Instagram-аккаунте.

"Добрий ранок! Заказала себе "профессионального фотографа девушек возле ларьков". Как вам?" – написала Леся Никитюк.

Подписчики звезды узнали локацию – фото были сделаны недалеко от киностудии "Укртелефильм" на Русановке.

Леся Никитюк возле ларька / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Поклонники подхватили иронию телеведущей и начали предлагать свои ассоциации к фото.

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"Ох и Леся Ивановна! Чтобы все "девушки возле ларьков" такие соблазнительные были, бы мужчины бы из дома как коты весной исчезли, все до единого"

Фото оценил и коллега ведущей, Владимир Остапчук.

Смотрите, как Леся Никитюк общалась с самим Джаредом Лето:

Напомним, что ранее Леся Никитюк и Сергей Притула лишили Наталью Могилевскую волос.