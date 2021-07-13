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Жан Беленюк с голым торсом и Ирина Федишин в обтягивающем костюме показали, как поддерживают форму

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
13 июля, 12:56
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Политики и звезды украинского шоу-бизнеса активно занимаются спортом, чтобы держать себя в форме. Алексей Гончаренко в плавках продемонстрировал навыки пловца
Жан Беленюк и Ирина Федишин показали, как поддерживают форму
Жан Беленюк и Ирина Федишин показали, как поддерживают форму / Фото: скриншот

К Олимпиаде в Токио остаются считанные дни, а ждали ее более 5 лет. Спортсмены уже пакуют чемоданы, а звезды и политики – бьют собственные рекорды в тренажерных залах, на море и даже в министерских кабинетах. В какой форме политики и звезды шоу-бизнеса – далее в материале.

Депутаты в спорте

Мы привыкли видеть политиков в деловых костюмах, с галстуками. Но сейчас они предстанут перед вами даже в нижнем белье.

И законы пишет, и Украину в мире представляет, и в плотном графике находит время для спорта. Нардеп Алексей Гончаренко плавает, качает мышцы – словом, всеми силами пытается привлечь електорат и стать образцом для подражания.

Алексей Гончаренко на отдыхе. "Несколько дней проведу на море"
Алексей Гончаренко на отдыхе. "Несколько дней проведу на море" / Фото: Facebook

В июне народный депутат Украины Жан Беленюк на работе в зале под куполом был лишь дважды. Заработал звание почетного прогульщика Рады. Но оправдывается: сачкует не на диване, а на базе в Конча-Заспе. В спортзале.

Жан Беленюк на сборах перед Олимпиадой-2020
Жан Беленюк на сборах перед Олимпиадой-2020 / Фото: Instagram

По его словам, после насыщенных пленарных заседаний, когда другие депутаты отдыхают, ему нужно ехать на тренировку. Через несколько дней депутат представит Украину на Олимпиаде в Токио. Жан Беленюк выступает в категории 87 килограммов.

Вадим Гутцайт. Фото: facebook.com/vgytzait
Вадим Гутцайт. Фото: facebook.com/vgytzait

А вот профильный министр, как сапожник без сапог. Сам спортсмен и даже олимпийский чемпион, но тренироваться – некогда, говорит Вадим Гутцайт.

Звезды тоже любят спорт – личный пример Ирины Федишин

Ирина Федишин
Ирина Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

А вот звезда эстрады Ирина Федишин тоже подалась в спорт. В зале она несколько раз в неделю и уже отлично разбирается во всех фитнес-трендах. Певица признается, что работает всегда над своей осанкой, прессом и ягодицами.

Хотя календарная жара сказывается – политики и звезды стараются не пропускать тренировок. А нынешнее футбольное Евро и будущие Олимпийские игры – еще и мотивируют поддерживать свою форму.

Тем временем Настя Каменских позировала в нижнем белье, прикрыв грудь руками.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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