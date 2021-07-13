Леся Нікітюк ефектно влізла в червоний латексний костюм: Коли колишній запросив на побачення

Українська телеведуча розвеселила Мережу новим роликом – цього разу вона вирішила спародіювати Кім Кардаш'ян і влізти в латексний костюм. Що з цього вийшло – дивіться

Леся Никитюк одягнула латексний костюм, як Кім Кардашьян / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведуча Леся Нікітюк, яка в мінісукні з корсетом влаштувала фотосесію біля кіоску, показала підписникам, як намагається влізти в латексне вбрання. Знаменитість повторила за американською світською левицею Кім Кардаш'ян, довівши, наскільки дійсно складно одягнути такий костюм.

В Instagram-акаунті Лесі Никитюк з'явився короткий ролик, в якому їй допомагають одягнути вбрання. Навіть попри струнку фігуру зірки, влазити в обтягуючий латекс виявилося непросто, про що свідчив вираз її обличчя. Але Леся як завжди з гумором поставилася до процесу.

"Коли колишній запросив на побачення", – написала Леся Нікітюк.

Ролик телеведучої подивилося більше пів мільйона користувачів.

Шанувальники Лесі оцінили її старання і залишили смішні коментарі.

"До колишніх тільки так на зустріч і потрібно ходити – в суцільному презервативі"

"Костюм чурчхели"

"Мені одній боляче дивитися на цю екзекуцію?"

Дивіться, як Леся Нікітюк спілкувалася з самим Джаредом Лето:

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк та Сергій Притула позбавили Наталію Могилевську волосся.