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Леся Нікітюк ефектно влізла в червоний латексний костюм: Коли колишній запросив на побачення

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
13 липня, 14:37
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Українська телеведуча розвеселила Мережу новим роликом – цього разу вона вирішила спародіювати Кім Кардаш'ян і влізти в латексний костюм. Що з цього вийшло – дивіться
Леся Никитюк одягнула латексний костюм, як Кім Кардашьян
Леся Никитюк одягнула латексний костюм, як Кім Кардашьян / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведуча Леся Нікітюк, яка в мінісукні з корсетом влаштувала фотосесію біля кіоску, показала підписникам, як намагається влізти в латексне вбрання. Знаменитість повторила за американською світською левицею Кім Кардаш'ян, довівши, наскільки дійсно складно одягнути такий костюм.

В Instagram-акаунті Лесі Никитюк з'явився короткий ролик, в якому їй допомагають одягнути вбрання. Навіть попри струнку фігуру зірки, влазити в обтягуючий латекс виявилося непросто, про що свідчив вираз її обличчя. Але Леся як завжди з гумором поставилася до процесу.

"Коли колишній запросив на побачення", – написала Леся Нікітюк.

Ролик телеведучої подивилося більше пів мільйона користувачів.

Шанувальники Лесі оцінили її старання і залишили смішні коментарі.

  • "До колишніх тільки так на зустріч і потрібно ходити – в суцільному презервативі"
  • "Костюм чурчхели"
  • "Мені одній боляче дивитися на цю екзекуцію?"

Дивіться, як Леся Нікітюк спілкувалася з самим Джаредом Лето:

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк та Сергій Притула позбавили Наталію Могилевську волосся.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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