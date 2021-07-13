Даша Квиткова и Никита Добрынин стали родителями: первые фото из роддома

Радостную новость новоиспеченные родители сообщили в соцетях. У Даши Квитковой и Никиты Добрынина родился первенец

Даша Квиткова родила сына / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Кажется, только недавно Никита Добрынин и Даша Квиткова сообщили новость о пополнении в семье, а теперь их трое! Супруги стали родителями. У пары родился мальчик. Об этом Добрынин и Квиткова рассказали у себя в соцсетях и уже поделились фото сына.

"Наш малыш, наш богатырь! 13.07.2021– лучший день в моей жизни", – написал Добрынин в Instagram.

Никита Добрынин впервые стал отцом – Даша Квиткова родила сына / Фото: facebook.com/nikitadobrynin

Никита Добрынин опубликовал первые фото сына / Фото: facebook.com/nikitadobrynin

Даша и Никита в мае отметили первую годовщину свадьбы. Ранее в интервью Квитков рассказывала, что они с Добрыниным планировали пополнение в семье, но как призналась новоиспеченная мама, все не сразу получилось.

"Мы с Никитой очень хотели ребенка. Я не отходила от аптеки около дома, покупала тесты по 20 штук...Это был тот момент, когда нам настолько сильно этого хотелось, что аж трусились руки. Мы не могли лечь спать, если я не сделаю тест и он не покажет хоть что-то", – рассказала жена Добрынина.

Но на всех этих тестах тех самых двух полосок не было. В какой-то момент мама Даши посоветовала дочери не зацикливаться на беременности и отпустить ситуацию. Отвлечься от мыслей Даше помогла поездка во Львов с друзьями, и как позже выяснилось, девушка уже была беременна, но не знала об этом. Тогда Квитковой приснился сон, в котором она делает два теста и оба показывают тот самый результат. После возвращения с поездки Даша сделала тест и увидела долгожданный результат.

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