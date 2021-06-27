Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Никитюк и Притула лишили Могилевскую волос (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
27 июня, 06:00
Копировать ссылку
В начале месяца Наталья Могилевская заключила пари с фитнес-тренером Анитой Луценко, по условиям которого она должна была похудеть до 26 июня
Леся Никитюк и Сергей Притула подстригли Наталью Могилевскую
Леся Никитюк и Сергей Притула подстригли Наталью Могилевскую / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В начале этого месяца Наталья Могилевская поспорила с фитнес-тренером Анитой Луценко. По условиям пари певица должна была похудеть до 26 июня, а в случае поражения – побриться налысо.

В Instagram-профиле Могилевская опубликовала сторис, сообщив, что ей не удалось скинуть нужное количество кг.

Наталья Могилевская проиграла спор Аните Луценко
Фото: instagram.com/stories/nataliya_mogilevskaya

После Могилевская выложила видео, в котором ведущие Леся Никитюк и Сергей Притула режут волосы звезды. "Я бы хотела прокомментировать это, но у меня нет слов", – написала в посте Наталья Могилевская.

Стоит ли говорить, что подписчики Натальи не поверили ей, написав в комментариях, что это шутка и постановка:

  • "Очень хорошо продуманная постановка. Наташа не могла не похудеть, не тот характер"
  • "А мне кажется, это шутка"
  • "Да ну, девчули, конечно Наталья не обрежет волосы"
Скриншот: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

К слову, Анита Луценко заключила пари и с ведущим программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Даниэлем Салемом. Он должен до конца июня сбросить 15 килограммов. Ему Анита придумала жутковатое наказание, если он не достигнет желаемой цифры. Даниэль, который больше всего боится замкнутых пространств, будет на час закопан под землю.

Наталья Могилевская сделала неожиданное признание в эфире телеканала "Украина":

Ранее мы рассказывали, что Наталья Могилевская возглавит жюри шоу Співають всі на телеканале "Украина".

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Lifestyle
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июнь
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
20 - 26 июня
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
10
дней
02
часов
02
минут
49
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Сделать 4000 шагов в течение дня
Тренироваться
Лайфхак дня
Как быстро и компактно собрать чемодан в отпуск
Хакнуть
Гороскоп
Твой гороскоп на июнь
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять