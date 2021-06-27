Никитюк и Притула лишили Могилевскую волос (видео)

В начале месяца Наталья Могилевская заключила пари с фитнес-тренером Анитой Луценко, по условиям которого она должна была похудеть до 26 июня

Леся Никитюк и Сергей Притула подстригли Наталью Могилевскую / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В начале этого месяца Наталья Могилевская поспорила с фитнес-тренером Анитой Луценко. По условиям пари певица должна была похудеть до 26 июня, а в случае поражения – побриться налысо.

В Instagram-профиле Могилевская опубликовала сторис, сообщив, что ей не удалось скинуть нужное количество кг.

Наталья Могилевская проиграла спор Аните Луценко

Фото: instagram.com/stories/nataliya_mogilevskaya

После Могилевская выложила видео, в котором ведущие Леся Никитюк и Сергей Притула режут волосы звезды. "Я бы хотела прокомментировать это, но у меня нет слов", – написала в посте Наталья Могилевская.

Стоит ли говорить, что подписчики Натальи не поверили ей, написав в комментариях, что это шутка и постановка:

"Очень хорошо продуманная постановка. Наташа не могла не похудеть, не тот характер"

"А мне кажется, это шутка"

"Да ну, девчули, конечно Наталья не обрежет волосы"

Скриншот: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

К слову, Анита Луценко заключила пари и с ведущим программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Даниэлем Салемом. Он должен до конца июня сбросить 15 килограммов. Ему Анита придумала жутковатое наказание, если он не достигнет желаемой цифры. Даниэль, который больше всего боится замкнутых пространств, будет на час закопан под землю.

Наталья Могилевская сделала неожиданное признание в эфире телеканала "Украина":

Ранее мы рассказывали, что Наталья Могилевская возглавит жюри шоу Співають всі на телеканале "Украина".