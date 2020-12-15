Елизавета II создала специальную группу. Только некоторые члены из королевской семьи есть в списке

Эта группа будет посещать важные мероприятия

В 2021 году королевская семья будет чаще появляться вместе. Как пишет издание The Sun, Елизавета II создала группу из восьми высокопоставленных членов королевской семьи, которые вместе с ней будут посещать мероприятия и заниматься общественно-полезными делами.

В эту группу вошли принц Эдвард, графиня Уэссекская Софи, Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Чарльз, герцогиня Корнуолльская Камилла, принцесса Анна и, конечно же, сама королева.

Королевская семья Фото: Getty Images

"Семья объединилась в изучении возможностей совместной работы и чтобы одновременно помогать друг другу и стране. В следующем году они планируют наверстать упущенное. Королева считает, что нужно увидеть человека, чтобы в него поверили. А это исходит с самого верха", – рассказал источник изданию The Mirrors.

В группу не вошли принц Гарри и Меган Маркл – они покинули королевскую семью в начале 2020 года и сейчас живут в США. Принц Эндрю отстранен от своих обязанностей из-за скандального дела Джеффри Эпштейна.

Ранее мы рассказывали, что королевская семья не будет вместе отмечать Рождество.

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