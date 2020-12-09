Члены королевской семьи впервые встретились вместе с начала карантина

Встречала состоялась в Виндзорском замке

Этого события поклонники королевской семьи ждали несколько месяцев. Вчера впервые с марта месяца состоялась долгожданная встреча Елизаветы II и ее родственников.

Герцоги Кембриджские присоединились к королеве Елизавете II, принцу Чарльзу, герцогине Корнуолльской Камилле, принцу Эдварду и графине Уэссекской Софи на особой встрече в Виндзорском замком. Члены королевской собрались все вместе, чтобы поблагодарить местных волонтеров и работников, которые помогали во время пандемии и теперь приступают к службе во время рождественских праздников. Торжественное воссоединение состоялось на свежем воздухе и с соблюдением дистанции.

Королевская семья Фото: Getty Images

Королевская семья Фото: Getty Images

Последний раз большая королевская семья была вместе в начале марта, когда они присутствовали на службе в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве.



Возможно, это будет последний раз в 2020 году, когда мы увидим такое большое собрание членов королевской семьи. На прошлой неделе Букингемский дворец объявил, что впервые за 33 года Елизавета II и ее супруг принц Филипп проведут Рождество без родственников в Виндзорском замке.

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