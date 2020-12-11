Меган Маркл стала популярнее Кейт Миддлтон

Меган обошла и Елизавету II

Противостояние жен двух принцев продолжается. Хоть помолвочное кольцо Кейт Миддлтон признали самым популярным, но Меган Маркл не стоит расстраиваться – в этом году она возглавила список самых популярных членов королевской семьи. Об этом сообщает The Sun.

Меган Маркл набрала 14,5% , опередив Кейт Миддлтон с наименьшим отрывом в 14,4%. А Елизавете II досталось третье место с рейтингом 14,3% в опросе, проведенном сайтом OnBuy.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Getty Images

А вот популярность принца Гарри упала после решения оставить королевскую семь. Тем не менее, он по-прежнему обошел принца Уильяма, заняв четвертое место. Пятерку самых популярных членов королевской семьи закрыл принц Уильям. Самый низкий уровень популярности оказался у герцога Йоркского и принца Эндрю.

Напомним, что герцог и герцогиня Сассекские намерены создать свою собственную премию, которая будет конкурировать с королевской наградой Ее Величества.

Ранее экс-ухажер Меган Маркл рассказал об их романтической переписке.

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