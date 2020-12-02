Впервые за 33 года Елизавета II отметит Рождество без семьи
Коронавирус внес коррективы
Пандемия COVID-19 перечеркнула рождественские планы королевы Елизаветы II. Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп впервые за много лет проведут Рождество без родственников в Виндзорском замке. Об этом сообщает Daily Mail.
Представитель Букингемского дворца подтвердил, что 94-летняя королева и ее 99-летний супруг не будут проводить рождественские праздники с семьей в Сандрингемском дворце.
Вместо этого королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп проведут Рождество в Виндзорском замке, где они живут с октября месяца.
"Приняв во внимание все соответствующие советы, королева и герцог Эдинбургские решили в этом году спокойно провести Рождество в Виндзоре", – сказал представитель Букингемского дворца
Это означает, что впервые за 33 года Елизавета II и принц Филипп не будут праздновать Рождество в Сандрингемском дворце.
Ранее мы рассказывали, что Елизавета II впервые вышла в свет в маске.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное