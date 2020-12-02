Впервые за 33 года Елизавета II отметит Рождество без семьи

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Пандемия COVID-19 перечеркнула рождественские планы королевы Елизаветы II. Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп впервые за много лет проведут Рождество без родственников в Виндзорском замке. Об этом сообщает Daily Mail.

Представитель Букингемского дворца подтвердил, что 94-летняя королева и ее 99-летний супруг не будут проводить рождественские праздники с семьей в Сандрингемском дворце.

Елизавета II с принцем Филиппом Фото: Getty Images

Вместо этого королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп проведут Рождество в Виндзорском замке, где они живут с октября месяца.

"Приняв во внимание все соответствующие советы, королева и герцог Эдинбургские решили в этом году спокойно провести Рождество в Виндзоре", – сказал представитель Букингемского дворца

Это означает, что впервые за 33 года Елизавета II и принц Филипп не будут праздновать Рождество в Сандрингемском дворце.

Ранее мы рассказывали, что Елизавета II впервые вышла в свет в маске.

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