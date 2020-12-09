Внучка Елизаветы II станет мамой в третий раз

Дочь принцессы Анны ждет ребенка

После череды грустных новостей у Елизаветы II началась белая полоса. Только вчера состоялась встреча с родственниками, а сегодня стало известно, что Ее Величество станет прабабушкой. Внучка королевы Великобритании Зара Тиндалл ждет третьего ребенка. Об этом сообщает The Sun.

Радостной новостью поделился супруг Зары Майк Тиндалл в своем подкасте.

"У меня хорошая неделя, на прошлой неделе сделали УЗИ – третий Тиндалл в пути", – рассказал Майк.

Зара Тиндалл с мужем Фото: Getty Images

В семье Майка и Зары Тиндолл уже растут две дочки — шестилетняя Мия Грэйс и двухлетняя Лина Элиз. Мужчина признался, что хочет сына.

"На этот раз мне нужен мальчик. У меня есть две дочки, теперь хотел бы мальчика". – сказал муж внучки королевы Британии.

Зара Тиндалл является дочерью принцессы Анны, она — олимпийская медалистка в конном спорте.

У королевы Елизаветы II и принца Филиппа уже есть восемь правнуков. Также в 2021 году еще одна внучка королевы станет мамой – принцесса Евгения ждет первенца.

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