Внучка Елизаветы II станет мамой в третий раз
Дочь принцессы Анны ждет ребенка
После череды грустных новостей у Елизаветы II началась белая полоса. Только вчера состоялась встреча с родственниками, а сегодня стало известно, что Ее Величество станет прабабушкой. Внучка королевы Великобритании Зара Тиндалл ждет третьего ребенка. Об этом сообщает The Sun.
Радостной новостью поделился супруг Зары Майк Тиндалл в своем подкасте.
"У меня хорошая неделя, на прошлой неделе сделали УЗИ – третий Тиндалл в пути", – рассказал Майк.
В семье Майка и Зары Тиндолл уже растут две дочки — шестилетняя Мия Грэйс и двухлетняя Лина Элиз. Мужчина признался, что хочет сына.
"На этот раз мне нужен мальчик. У меня есть две дочки, теперь хотел бы мальчика". – сказал муж внучки королевы Британии.
Зара Тиндалл является дочерью принцессы Анны, она — олимпийская медалистка в конном спорте.
У королевы Елизаветы II и принца Филиппа уже есть восемь правнуков. Также в 2021 году еще одна внучка королевы станет мамой – принцесса Евгения ждет первенца.
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