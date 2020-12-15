Пиппа Миддлтон беременна во второй раз – СМИ
Своего первенца сестра Кейт Миддлтон родила два года назад
Кейт Миддлтон может стать тетей во второй раз – ее младшая сестра Пиппа, которая родила в 2018 году, снова беременна. Об этом сообщает Page Six, ссылаясь на собственный источник. Сейчас 37-летняя Пиппа и ее супруг Джеймс Мэттьюз воспитывают двухлетнего сына Артура.
"Пиппа и Джеймс в восторге, это фантастические новости в столь трудный год. Вся семья очень рада", – цитирует слова инсайдера издание.
В королевской семье будущее пополнение не комментируют. Отметим, что малыш станет двоюродным братом или сестрой детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма: принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.
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Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз связали себя узами брака в мае 2017 года в церкви Святого Марка в Энглфилде. Тогда подружкой невесты стала малышка Шарлотта, а принц Джордж – пажем.
В 2018 году Пиппа Миддлтон явилась на свадьбу принцессы Евгении на шпильках, находясь на последних сроках беременности.
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