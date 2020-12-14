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Надя Дорофеева стала "Тиной Кароль" на "Голосі країни": фото

Сегодня, 18:47

Новый имидж Дорофеевой сравнили с образом Кароль

Скоро стартует шоу "Голос країни-11", и уже стали известны имена звездных тренеров: MONATIK, Тина Кароль, Надя Дорофеева и Олег Винник! Поклонников проекта удивил не только обновленный звездный состав жюри, но и новый имидж Дорофеевой, песня которой недавно попала в рейтинг Shazam.

Прическу Нади сравнили с образом Тины Кароль. С похожими стрижкой и цветом волос когда-то сидела в тренерском кресле Тина.

Надя Дорофеева и Тина Кароль
Надя Дорофеева и Тина Кароль
Фото: instagram.com/tinakarol_fantina, пресс-служба

На собственной странице в Instagram Надя опубликовала свое фото в новом образе. Некоторые ее поклонники не смогли не заметить сходство с Кароль: "Очень похожа на Тину Кароль в юности", "Тина Кароль, 2013 год", "Похожа на Тину несколько лет назад, я в шоке", "Похожа на Тину в 25".

Скриншот: соцсети

Но были и те, кто сравнил Надю с Верой Брежневой, Светланой Лободой и даже Майли Сайрус!

Напомним, Надя Дорофеева рассказала, почему сольная карьера была на грани срыва.

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