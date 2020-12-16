"Она не голая": новое фото Тины Кароль вызвало споры в Сети

Певица позировала для обложки своего нового альбома

Украинская певица Тина Кароль опубликовала в Instagram откровенное фото. Для обложки своего нового альбома артистка снялась полностью обнаженной. Или нет? Вот как раз на этой почве возник спор в Сети.

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Поклонники артистки успели сравнить ее образ с клипом на песню "Ноченька", где она тоже позирует обнаженной. Были и те, кто обратил внимание, что Тина на фото на самом деле одета! Внимательные пользователи Сети заметили на плече у артистки лямку от боди.

"Почему снова голая?" – возмущаются одни подписчики.

"Ваше воображение хочет, чтобы Тина была голая, а все остальные видят ноги с руками и кусочек боди на плече", – отвечают им поклонники артистки.

Скриншот: Instagram Тины Кароль

Отметим, что в "Юбилейный альбом" войдут лучшие хиты Тины, записанные на ее концертах.

"Музыкальный спектакль "Юбилейный альбом" состоит из знаковых хитов за всю 15-ти летнюю историю карьеры Тины Кароль, запись которых состоялась во время ее юбилейного тура. Live-исполнение и мюзикловый жанр создают атмосферу живого концерта, в котором певица повествует со сцены впечатляющую историю своего успеха.

Релиз альбома состоится 18 декабря", – говорится в сообщении на официальной странице Тины.

Напомним, Надя Дорофеева стала "Тиной Кароль" на "Голосі країни". Мы также писали, что Юлия Санина рассказала про дружбу с Тиной Кароль.

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