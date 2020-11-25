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Александр Пономарев прокомментировал обвинения в домашнем насилии

Сегодня, 14:03

Бывшая жена говорила, что певец поднимал на нее руку

Певец Александр Пономарев был женат два раза. После брака с Еленой Мозговой в 2006 году он женился на Виктории Мартынюк. Через год у пары родился сын Александр. Но в в 2011 году их история любви закончилась.

"Я мечтал о семье, – сказал певец на канале "Украина". – Снова не вышло".

После развода Виктория обвинила бывшего мужа в изменах и рукоприкладстве. Многие женщины встали на сторону обиженной и оскорбленной жены.

Певец Александр Пономарев
Певец Александр Пономарев
Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

"Я могу сказать только одно: я ни разу не поднимал руку ни на одну женщину. Это принцип, который мы, мальчишки, выучили на улице. А что касается измен, – не было их. Хотя мне говорили, что покажут доказательства. Но так до сих пор и не показали, – ответил Александр Пономарев в интервью для канала "Украина", и вспомнил об ультиматуме, который ему поставила бывшая супруга Виктория. – Меня поставили перед выбором: или Женя, или я. Мол, давай отдадим твою дочь в школу для благородных девиц. И ясно, что я на это ответил: "Супругу я могу себе выбрать, а дочь – нет".

Как признался певец, это была одна из тех причин, которые стали камнем преткновения в отношениях. Артист признался, что не хотел разрыва отношений.

"Теперь я понимаю, что детям нужно показывать пример, – объяснил герой программы "Зірковий шлях". – И это стало причиной развода: чтобы дети не видели плохого примера отношений".

Смотрите эксклюзивное интервью Александра Пономарева для программы "Зірковий шлях":

Ранее мы писали, что украинские звезды объединились против домашнего насилия.

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Источник: Ексклюзив "Зіркового шляху"
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