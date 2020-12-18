Накануне локдауна: Владимир Остапчук представил свою песню "Вечеринка года"

Остапчук представил сольный танцевальный трек

Владимир Остапчук, шоумен, стендап-комик, ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина", показал еще одно свое альтер-эго и запел. Остапчук представил сольный танцевальный трек "Вечеринка года".

"Вечеринка года" – это музыкальный релиз накануне локдауна и первого в нашей жизни Нового года, когда у всех есть реальный повод ждать, радоваться и молиться, чтобы старый 2020-й наконец стал историей.

"Я подумал, что 2020-й год стоит провести, как надо. Пусть он уже наконец закончится, пока мы все не сошли с ума. На самом деле идея пришла еще два месяца назад, уже тогда я надеялся поскорее завершить этот "замечательный" год. Знаете, в этом году даже вечеринки другие, не такие громкие и многолюдные. Поэтому я решил каким-то образом украсить новогодние праздники и сделал такой трек. Есть под него оливье и ждать нового, надеюсь, более удачного, года будет немного веселее", – говорит Остапчук.

Вова Остапчук также планирует съемки клипа "Вечеринка года". Его режиссерами станут сами подписчики шоумена. Каким образом, артист пока не рассказывает, но говорит, что подготовил интересный квиз.

Напомним, "Океан Ельзи" выпустили новые песню и клип. Ранее Ольга Горбачева представила клип на новую песню "Кільце".

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