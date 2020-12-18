Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Накануне локдауна: Владимир Остапчук представил свою песню "Вечеринка года"

Сегодня, 18:00

Остапчук представил сольный танцевальный трек

Владимир Остапчук, шоумен, стендап-комик, ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина", показал еще одно свое альтер-эго и запел. Остапчук представил сольный танцевальный трек "Вечеринка года".

"Вечеринка года" – это музыкальный релиз накануне локдауна и первого в нашей жизни Нового года, когда у всех есть реальный повод ждать, радоваться и молиться, чтобы старый 2020-й наконец стал историей.

"Я подумал, что 2020-й год стоит провести, как надо. Пусть он уже наконец закончится, пока мы все не сошли с ума. На самом деле идея пришла еще два месяца назад, уже тогда я надеялся поскорее завершить этот "замечательный" год. Знаете, в этом году даже вечеринки другие, не такие громкие и многолюдные. Поэтому я решил каким-то образом украсить новогодние праздники и сделал такой трек. Есть под него оливье и ждать нового, надеюсь, более удачного, года будет немного веселее", – говорит Остапчук.

Вова Остапчук также планирует съемки клипа "Вечеринка года". Его режиссерами станут сами подписчики шоумена. Каким образом, артист пока не рассказывает, но говорит, что подготовил интересный квиз.

Напомним, "Океан Ельзи" выпустили новые песню и клип. Ранее Ольга Горбачева представила клип на новую песню "Кільце".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Владимир Остапчук прокомментировал возможное пополнение в семье В чьем исполнении "Червона рута" звучит лучше: артисты, которые спели знаменитый хит Вслед за Дорофеевой: Дантеса обвинили в плагиате (видео)
песня Владимир Остапчук
Реклама

Новости партнеров

Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
"Холостячка" Ксения Мишина приняла неожиданное решение
"Холостячка" Ксения Мишина приняла неожиданное решение
Данилко показал растрепанную маму Верки Сердючки в обычной жизни
Данилко показал растрепанную маму Верки Сердючки в обычной жизни
"Не довго думав і побіг": зять Ніни Матвієнко став танкістом
"Не довго думав і побіг": зять Ніни Матвієнко став танкістом

Популярные статьи

Сегодня, 15:29Food

Салаты на Новый год из тунца: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 05:13Психология

Гороскоп на сегодня 18 декабря: Овнам не нужно себя грузить, а Тельцам за обедом можно даже вина выпить

Вчера, 14:40Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Вчера, 14:20Психология

11 полезных подарков для детей на День Николая и Новый год в карантин

Вчера, 13:53Шоу-бизнес

Алина Гросу о скором разводе с супругом: "Мне еще тяжело"

Вчера, 11:21Fun

День Варвары: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

Вчера, 07:29Events

Поздравления с Днем святой Варвары-2020 в открытках, картинках, стихах, смс

Вчера, 06:18Психология

Гороскоп на сегодня 17 декабря: у Водолея будет насыщенный день, а Рыбы смогут добиться успеха

16 декабряШоу-бизнес

Хамство в аэропорту, танцы в ванне и конфликт с Лазаревым: ТОП-5 громких скандалов с участием LOBODA

16 декабряEvents

День святой великомученицы Варвары: история и приметы праздника

16 декабряШоу-бизнес

Кто станет победителем реалити "Холостячка"? Голосование

16 декабряFun

Срочно нужны идеи новогодних подарков: делимся удачными вариантами для всех

16 декабряШоу-бизнес

Баттл удался: в Сети битва из-за нового номера "Дизель шоу"

16 декабряСтиль

Новогодний маникюр: 14 идей креативного дизайна ногтей на праздники

16 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 16 декабря: Весам нужно делать то, что хочется, а Скорпионов ждет нескучный вечер

15 декабряFood

Как устроить несоветское застолье: альтернативное меню на Новый год-2021

Новости партнеров

Криминальный скандал в семье звезды "Маски-шоу" Бледанс
Криминальный скандал в семье звезды "Маски-шоу" Бледанс
Родом из детства. Как приготовить торт Муравейник без выпекания
Родом из детства. Как приготовить торт Муравейник без выпекания
Сияющая "Холостячка" Мишина неожиданно обратилась к украинцам
Сияющая "Холостячка" Мишина неожиданно обратилась к украинцам
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
Добронравову нашли замену, таким Будько в "Сватах" еще не видели
Добронравову нашли замену, таким Будько в "Сватах" еще не видели
EL Кравчук поделился, почему в свое время жил с Андреем Данилко
EL Кравчук поделился, почему в свое время жил с Андреем Данилко
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Квашеная капуста на зиму. Действительно ли она полезна
Квашеная капуста на зиму. Действительно ли она полезна

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять