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Александр Пономарев о 2020-м: В последнее время Бог дает мне такие песни, в которых много красивых слов о женщинах

Сегодня, 17:42

Певец рассказал, почему у него немного изменились песни

31 декабря телеканал "Украина" покажет грандиозное шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна". В концерте принял участие и Александр Пономарев. За кулисами церемонии певец рассказал о своем отношении к запретам на концерты во время пандемии и почему сейчас он начал писать песни с несколько иным посылом.

Артист признался, что 2020-й год для него, как и для множества украинцев, был непростым. Артисту удалось многое переосмыслить, но тем не менее, трудно было не переживать, не раздражаться и спокойно относиться к тому, что происходило в мире.

"Нам такое испытание Боженька посылает. Поэтому этот год должен заставить нас подумать о том, что мы неправильно делаем, – объяснил Александр Пономарев. – Мне в трудных ситуациях помогает молитва".

Александр Пономарев
Александр Пономарев
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

По словам артиста, в начале карантина его очень впечатлило интервью одной итальянской женщины-медика, которая привела потрясающий пример: "Сколько получает Рональдо за один матч? Примерно один миллион евро? А врач-инфекционист, в лучшем случае, четыре тысячи евро за месяц, а то и тысячу. Идите лечиться к футболисту".

"Я после этого интервью задумался о том, не слишком ли наша цивилизация раздула популярность некоторых личностей. Возможно, их вклад тоже важен, но есть и другие, не менее достойные люди. Например, медики, военные. Почему нет красных дорожек для них? – сказал певец. – Мне кажется, что мы должны исправить эту историю. Слишком много кумиров, которые не всегда нужны. А когда приходит карантин, все понимают, что без entertainment можно прожить, а вот без медиков – нет".

Александр Пономарев
Александр Пономарев
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Что касается творчества, то артист признался – настроение его крайних композиций очень изменилось.

"В последнее время Бог стал давать мне такие песни, в которых много красивых слов о женщинах. Я всегда так писал, но раньше они были более депрессивные, а сейчас пошли веселые композиции. Наверное, это происходит интуитивно, чтобы подбодрить людей в такое время, – поделился Александр Пономарев. – Моя песня "Гарна" подходит на каждый день и для любой женщины".

Что касается планов на следующий год, то певец признался, что вместе с Ириной Билык, Тиной Кароль, DZIDZIO, Олегом Скрипкой и Alekseev готовит к Рождеству сюрприз, который можно будет увидеть на YouTube-канале артиста.

Ранее мы рассказывали, что начались съемки шоу "Маска".

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