"Натусик, залетай на шампусик": Могилевская записала экспериментальный трек с тиктокерами

В клипе артистка едет на вечеринку к ребятам из ULoveHome

Наталья Могилевская, которая недавно призналась в любви Ирине Билык, представила новый клип, где чем-то нам напоминает Мадонну. Песню "Натусик" артистка записала вместе с украинскими тиктокерами.

На днях Наталья Могилевская получила награду "Всегда в тренде" от телепрограммы "Зірковий шлях" телеканала "Украина", что еще раз доказывает, что она уже 25 лет остается в тренде для всей страны. Всегда на волне, всегда в лидирующих чартах. Она была одной из первых певиц, кто начал вести LiveJournal, до появления Facebook, Instagram и Одноклассников.

Теперь она первой сняла дуэт с участниками ULove Home, охват аудитории которых превышает 30 млн. зрителей. Экспериментальная видеоработа "Натусик, залетай на шампусик" получилась весьма интересной.

"У меня есть детская школа и когда я услышала, что подростки поют песни из TikTok, я поняла, что это явление на которое стоит обратить внимание. В целях продвижения трека "Белый самолет", летом я отправилась к ребятам ULoveHome, где мы познакомились и где получила приглашение. Я считаю, что это очень удачный музыкальный эксперимент. Получилась крутая веселая новогодняя история," – рассказала с новом хите Могилевская.

Смотрите в видео, как Легенда Алексеевна превратилась за одну ночь в Натусика.

Ранее "Холостяк" Никита Добрынин занялся любовью в новом клипе Оли Горбачевой.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться