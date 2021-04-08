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Кого британцы видят монархом вместо Елизаветы II

Сегодня, 14:34

Принц Уильям лидирует в опросе

Британцы любят проходить разные опросы касаемо королевской семьи. На этот раз они ответили на вопрос, кого бы хотели видеть следующим монархом. Рейтинг возглавил принц Уильям. Об этом сообщает The Mirror.

Компания Deltapoll задала вопрос британцам : "Кого бы вы хотели видеть монархом, когда королева покинет трон?". 47 процентов выбрали принца Уильяма, 27 процентов не против видеть следующим монархом принца Чарльза. 18 процентов выступили против монархии в Британии.

Королева Елизавета ІІ, принцы Чарльз, Уильям и Джордж
Королева Елизавета ІІ, принцы Чарльз, Уильям и Джордж
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Также британцы высказались о правлении Елизаветы II. 41 процент опрошенных выступил за то, чтобы "королева оставалась монархом до самой смерти". По мнению 27 процентов, Елизаветы II нужно сложить полномочия в будущем, если "не будет в хорошем здравии". Еще 21 процент высказал мнение, что королеве стоит отречься в будущем, даже "если ее состояние здоровья будет хорошим".

Ранее мы рассказывали, что принц Гарри получил большее наследство, чем принц Уильям.

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