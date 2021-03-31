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Принц Гарри получил большее наследство, чем принц Уильям

Сегодня, 11:10

Прабабушка принца Гарри оставила ему внушительное наследство

Во время интервью Опре Уинфри принц Гарри признался, что они с Меган Маркл смогли переехать в США благодаря наследству его мамы леди Ди. Хоть внук Елизаветы II не назвал сумму, которую ему оставила принцесса Диана, но СМИ удалось это выяснить. Теперь же стало известно, что и прабабушка принца Гарри оставила ему внушительное наследство.

Как пишет The Sun, Елизавета Боуз-Лайнон — мама Елизаветы II оставила принцу Гарри наследство в размере 19 миллионов долларов. Отмечается, что Гарри получил больше денег, чем его брат принц Уильям.

Принцы Гарри и Уильям с отцом и прабабушкой
Принцы Гарри и Уильям с отцом и прабабушкой
Фото: Getty Images

Это был сознательный шаг мамы королевы Елизаветы II. После того, как принц Чарльз станет королем, принц Уильям станет новым принцем Уэльским. Это значит, что он также получит герцогство Корнуоол, которое финансирует общественную, благотворительную и частную деятельность наследника престола. А принц Гарри не получит ничего.

Благодаря наследству прабабушка сыновей Чарльза и Дианы хотела защитить финансовое будущее принца Гарри.

Ранее мы рассказывали, что о побеге Меган Маркл и принц Гарри из дворца снимут фильм.

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