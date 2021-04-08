Леопардовая маска и пушистые тапки — такой герцогиню Корнуольскую вы еще не видели

Ей точно 73?

Рассказывая о модных провалах королевских особ, мы вспоминали спорные шляпки герцогини Корнуольской. А вот в отношении ее нового образа нареканий нет. Для посещения мечети Уайтман-роуд в Лондоне 73-летняя супруга принца Чарльза выбрала весьма консервативный наряд. Ну, если бы не два аксессуара — маска для лица с леопардовым принтом и мохнатые тапочки.

Камилла, герцогиня Корнуольская Фото: Getty Images

Камилла появилась на публике в черном кейпе и лаконичном платье, под которое надела белую рубашку. Образ дополнили плотные черные колготки, кожаные перчатки и белый платок. Правда, первым в глаза бросается совсем не это. Смелым акцентом монохромного комплекта стала леопардовая маска. Усилили "хищный" эффект и пушистые тапки. В них она переобулась перед входом в мечеть.

Фото: Getty Images

Тем, у кого статуса герцогини пока нет, меховые тапочки (или шлепки) можно носить прямо в городе. Стильные варианты ищите у брендов UGG и Oysho.

UGG, 2899 грн Фото: answer.ua

UGG, 2699 грн Фото: answer.ua

Oysho, 999 грн Фото: oysho.com

Кстати, вчера дочь Синди Кроуфорд показала, как носить еще один комфортный тренд – леггинсы.

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