Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Леопардовая маска и пушистые тапки — такой герцогиню Корнуольскую вы еще не видели

Сегодня, 12:31

Ей точно 73?

Рассказывая о модных провалах королевских особ, мы вспоминали спорные шляпки герцогини Корнуольской. А вот в отношении ее нового образа нареканий нет. Для посещения мечети Уайтман-роуд в Лондоне 73-летняя супруга принца Чарльза выбрала весьма консервативный наряд. Ну, если бы не два аксессуара — маска для лица с леопардовым принтом и мохнатые тапочки.

Камилла, герцогиня Корнуольская
Камилла, герцогиня Корнуольская
Фото: Getty Images

Камилла появилась на публике в черном кейпе и лаконичном платье, под которое надела белую рубашку. Образ дополнили плотные черные колготки, кожаные перчатки и белый платок. Правда, первым в глаза бросается совсем не это. Смелым акцентом монохромного комплекта стала леопардовая маска. Усилили "хищный" эффект и пушистые тапки. В них она переобулась перед входом в мечеть.

Фото: Getty Images

Тем, у кого статуса герцогини пока нет, меховые тапочки (или шлепки) можно носить прямо в городе. Стильные варианты ищите у брендов UGG и Oysho.

UGG, 2899 грн
UGG, 2899 грн
Фото: answer.ua

UGG, 2699 грн
UGG, 2699 грн
Фото: answer.ua

Oysho, 999 грн
Oysho, 999 грн
Фото: oysho.com

Кстати, вчера дочь Синди Кроуфорд показала, как носить еще один комфортный тренд – леггинсы.

Напоминаем, что у Life Сегодня вышел календарь подарков на апрель-2021. Там вы найдете креативные презенты на любой вкус и праздник в этом месяце.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Меган Маркл отказалась от заманчивого предложения Елизаветы II Молочный костюм и бежевые лодочки: новый утонченный образ Елены Зеленской Елизавета II и принц Чарльз на прогулке в королевском саду: новые фото
стиль Камилла Паркер-Боулз королевская семья
Реклама

Новости партнеров

Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
Стало известно о конфузе Леси Никитюк на шоу. Видео
Стало известно о конфузе Леси Никитюк на шоу. Видео
Она – одна из самых милых волейболисток Украины
Она – одна из самых милых волейболисток Украины
Неожиданное признание Потапа взбудоражило поклонников
Неожиданное признание Потапа взбудоражило поклонников

Популярные статьи

Сегодня, 10:57Вкусно

Готовим постные дрожжевые блины: пошаговый рецепт

Сегодня, 05:43Психо

Гороскоп на сегодня 8 апреля для всех знаков зодиака: Стрельцы, будьте мудрее!

Вчера, 16:45Здорово

Антисептики для рук: какие действительно устраняют вирусы

Вчера, 12:21Звездно

Мать 8-летней украинки, целовавшейся с 13-летним блогером, заявила о домашнем насилии

Вчера, 05:06Психо

Гороскоп на сегодня 7 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, не будь злюкой!

Вчера, 05:05Events

7 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

6 апреляEvents

Эффектные открытки с Благовещением: поздравления в стихах и прозе

6 апреляВкусно

Вкусно, как в детстве: 5 самых любимых десертов

6 апреляЗвездно

Ани Лорак впервые рассказала о новом романе

6 апреляФаново

Благовещение-2021: традиции, заговоры и гадания в этот день

6 апреляФаново

СМИ узнали имена украинок, которых арестовали в Дубае за голую фотосессию на балконе отеля

6 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 6 апреля для всех знаков зодиака: Овны, успокойтесь уже!

5 апреляФаново

Гадания на Благовещение-2021: ТОП-3 популярных предсказаний

5 апреляЗвездно

Брат Галкина впервые рассказал, какая на самом деле Пугачева вне камер

5 апреляВкусно

5 известных вкусных супов из 5 разных стран

5 апреляФаново

Икона Божьей Матери Благовещение Пресвятой Богородицы: описание и молитва

Новости партнеров

Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Кудрявцева может повторить судьбу Заворотнюк и Фриске?
Кудрявцева может повторить судьбу Заворотнюк и Фриске?
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
Звезды, которые на самом деле не могут терпеть друг друга
Звезды, которые на самом деле не могут терпеть друг друга
Появилась реакция отца 8-летней модели на ее "роман" в сети
Появилась реакция отца 8-летней модели на ее "роман" в сети
Джеки Чан: 15 фактов заставят вас по-новому взглянуть на актера
Джеки Чан: 15 фактов заставят вас по-новому взглянуть на актера
Эти голливудские красотки имеют украинские корни: список звёзд
Эти голливудские красотки имеют украинские корни: список звёзд

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять