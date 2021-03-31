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Елизавета II впервые после скандального интервью вышла в свет

Сегодня, 15:25

Сейчас королева редко выходит в свет

Елизавета II впервые за долгое время вышла в свет. 94-летняя королева Британии посетила мероприятие в Суррее по случаю столетия Королевских военно-воздушных сил Австралии. Как пишет Surrey Live появление Елизаветы II стало сюрпризом для всех присутствующих.

Отмечается, что это только третий выход королевы в свет с марта 2020 года. Так Елизавета II проводит онлайн – аудиенции из Виндзорского замка, где они с принцем Филиппом находятся с начала пандемии.

Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
Фото: Getty Images

Для своего редкого выхода Елизавета II выбрала пальто фисташкового цвета и шляпу в тон, которая была украшена искусственными цветами. На публике королева появилась без маски, так как мероприятие проводилось под открытым небом.

Ранее мы рассказывали, что на самом деле думает королева о нашумевшем интервью.

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