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Кого британці бачать монархом замість Єлизавети II

Сьогодні, 14:34

Принц Вільям лідирує в опитуванні

Британці люблять проходити різні опитування стосовно королівської сім'ї. Цього разу вони відповіли на питання, кого б хотіли бачити наступним монархом. Рейтинг очолив принц Вільям. Про це повідомляє The Mirror.

Компанія Deltapoll задала питання британцям: "Кого б ви хотіли бачити монархом, коли королева покине трон?". 47 відсотків вибрали принца Вільяма, 27 процентів не проти бачити наступним монархом принца Чарльза. 18 відсотків виступили проти монархії в Британії.

Королева Єлизавета ІІ, принци Чарльз, Вільям і Джордж
Королева Єлизавета ІІ, принци Чарльз, Вільям і Джордж
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Також британці висловилися про правління Єлизавети II. 41 відсоток опитаних виступив за те, щоб "королева залишалася монархом до самої смерті". На думку 27 відсотків Єлизаветі II потрібно скласти повноваження в майбутньому, якщо "не буде в доброму здоров'ї". Ще 21 відсоток висловив думку, що королеві варто відректися в майбутньому, навіть "якщо її стан здоров'я буде хорошим".

Раніше ми розповідали, що принц Гаррі отримав більший спадок, ніж принц Вільям.

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