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Елизавета II больше не самая популярная королевская особа

Сегодня, 11:15

Рейтинг симпатий возглавил принц Уильям

Кто самый ленивый в королевской семье мы уже знаем, теперь названо имя самой популярной королевской особы. Первое место в рейтинге симпатий у британцев занял принц Уильям. Об этом сообщает Express.

По данным влиятельной британской маркетинговой компании YouGov Елизавета II теряет популярность. Теперь самым популярным членом королевской семьи считается принц Уильям. 73 процента проголосовали за герцога Кембриджского. Нейтрально к сыну принца Чарльза и принцессы Дианы относятся 14 процентов опрошенных, а 10 процентов – отрицательно.

Принц Уильям
Принц Уильям
Фото: Getty Images

Стоит отметить, что в опросе YouGov участвовали 15 членов большой королевской семьи. Второе место заняла Елизавета II.

Напомним, недавно стало известно, что принц Гарри хочет сохранить свои звания и титулы.

Ранее мы рассказывали, что у принца Уильяма и Кейт Миддлтон появился новый член семьи.

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