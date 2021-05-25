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Кіркоров зворушливо привітав Орбакайте з 50-річчям: Увечері обійму тебе і зацілую!

Сьогодні, 16:53

Поп-король хоч і пропустив цього року день народження своєї колишньої дружини, Алли Пугачової, але її дочку все таки привітав. Навіть через стільки років Кіркоров і Орбакайте підтримують теплі стосунки

Крістіна Орбакайте і Філіп Кіркоров
Крістіна Орбакайте і Філіп Кіркоров
Фото: instagram.com/fkirkorov

Співак Філіп Кіркоров, який назвав Лорак своїм улюбленим протеже на "Євробаченні", привітав дочку Алли Пугачової, Крістіну Орбакайте з 50-річчям. За 11 років шлюбу з Примадонною артист встиг потоваришувати з її донькою від першого шлюбу як з рідною. Тому її ювілей співак ніяк не міг пропустити.

У Instagram-акаунті Філіпа Кіркорова з'явилося слайд-шоу зі спільних фото Кіркорова й Орбакайте. У пості співак зазначив, що дуже захоплюється Орбакайте і дорожить стосунками з нею.

"Бажаю, щоб кожен твій новий день був наповнений оптимізмом, цікавими творчими ідеями, радісними зустрічами з друзями та близькими тобі по духу людьми, всіх благ і задоволень життя. Нехай тебе завжди оточують тільки хороші, вірні й щирі люди. Ти знай – я завжди поруч і сумую за нашим традиційним спільними канікулами. Але ми обов'язково сплануємо що-небудь оригінальне в честь твого ювілею. Увечері обійму тебе і зацілую!" – написав Кіркоров.

Філіп Кіркоров привітав Крістіну Орбакайте з 50-річчям
Відео: instagram.com/fkirkorov

Нагадаємо, що на "Євробаченні-2021" підопічна Філіпа Кіркорова з Молдови станцювала в компанії чотирьох хлопців.

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