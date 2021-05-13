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Киркоров намекнул на бурную жизнь в браке с Пугачевой: Шалил в молодости

Сегодня, 15:40

Российский певец был официально женат лишь единожды. С 1994 по 2005 год Филипп Киркоров состоял в браке с Аллой Пугачевой

Алла Пугачева и Филипп Киркоров
Алла Пугачева и Филипп Киркоров
Фото: Instagram

Филипп Киркоров, который ранее встал на защиту Ольги Бузовой, рассказал, что у него была насыщенная личная жизнь в период брака с Примадонной.

"Шалил я в молодости, в период с 1994-го по 2004-й. А сейчас у меня дети растут, и я примерный отец", — поделился он с журналистами издания "Собеседник".

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
Фото: Скриншот из YouTube

При этом Киркоров не скрывает, что в одиночестве не скучает, но о сексуальных похождениях он не собирается распространяться.

"Теперь я шалю там, где вы никогда не узнаете! Но так шалю, что мама дорогая, все ходуном ходит! Седина в голову, бес в ребро", – сказал Филипп.

Напомним, недавно Киркоров объяснил, почему не женился во второй раз. По словам артиста, ему сложно решиться на серьезные отношения после брака с Алла Пугачевой.

Ранее бывшая домработница Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова рассказала о работе у звезд.

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