Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Кіркоров натякнув на бурхливе життя в шлюбі з Пугачовою: Бешкетував в молодості

Сьогодні, 15:40

Російський співак був офіційно одружений лише один раз. З 1994 по 2005 рік Філіп Кіркоров був одружений з Аллою Пугачовою

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров
Алла Пугачова і Філіп Кіркоров
Фото: Instagram

Філіп Кіркоров, який раніше встав на захист Ольги Бузової, розповів, що у нього була насичене особисте життя в період шлюбу з Примадонною.

"Бешкетував я в молодості, в період з 1994-го по 2004-й. А зараз у мене діти ростуть, і я зразковий батько", – поділився він з журналістами видання "Собеседник".

Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров
Фото: Скріншот з YouTube

При цьому Кіркоров не приховує, що на самоті не нудьгує, але про сексуальні пригоди він не збирається поширюватися.

"Тепер я бешкетую там, де ви ніколи не дізнаєтеся! Але так бешкетую, що мама дорогая, все ходором ходить! Сивина в голову, біс в ребро ", – сказав Філіп.

Нагадаємо, нещодавно Кіркоров пояснив, чому не одружився вдруге. За словами артиста, йому складно зважитися на серйозні стосунки після шлюбу з Алла Пугачової.

Раніше колишня хатня робітниця Алли Пугачової і Філіпа Кіркорова розповіла про роботу у зірок.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Євробачення-2021: учасницю від Молдови звинуватили в плагіаті номера Ані Лорак на пісню Shady Lady Кіркоров на вечірці на честь 54-річчя цілувався із Бузовою та повзав під MARUV Заміна Лорак? Філіпп Кіркоров зізнався в коханні MARUV
Філіп Кіркоров Алла Пугачова
Реклама

Новини партнерів

Божественные драники с фаршем
Божественные драники с фаршем
Женился трижды с Настей: признание Потапа
Женился трижды с Настей: признание Потапа
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните

Популярні статті

Вчора, 19:21Зірково

Євробачення-2021: учасницю від Молдови звинуватили в плагіаті номера Ані Лорак на пісню Shady Lady

Вчора, 17:03Зірково

Макаревич про побачене в Україні: Я не слухаю розповіді, які говорять в Росії (відео)

Вчора, 16:52Зірково

Кіркоров порівняв головну фаворитку Євробачення-2021 з молодою Пугачовою

Вчора, 15:07Зірково

Ексдружина DZIDZIO заявила, що у людей помилкова думка про їхній шлюб: Я ніколи не сиділа вдома

Вчора, 12:39Зірково

Як насправді знімають Холостяка – Анна Богдан описала обстановку

Вчора, 11:55Зірково

Після секс-скандалу Брежнєва і Меладзе показали свої почуття на камеру: фото

Вчора, 09:18Модно

Як складати речі в шафі, щоб вони займали мало місця – спеціальна техніка

Вчора, 09:00Партнерський матеріал

Катерина Кононенко: "Своїм прикладом надихаю на перемогу!"

Вчора, 05:54Психо

Гороскоп на сьогодні 12 травня для всіх знаків зодіаку: Тельці, беріть бика за роги!

11 травняEvents

Як не допустити появи бур'янів: лайфхаки

11 травняЗірково

Як Дантес моркву на базарі купував – співака помітили в Хусті на Закарпатті (фото)

11 травняЗірково

Гузєєва поділилася чесним фото Доліної без обробки: як виглядає співачка

11 травняЗірково

Найгірша відпустка Саніної в Єгипті та сюрприз для Ребрик у Туреччині – як зірки провели травневі свята

10 травняEvents

Розходиться блискавка: як її можна застебнути – лайфхак

10 травняФаново

Радуниця-2021: що у жодному разі не можна робити 11 травня

10 травняЗірково

Макаревича звинуватили в неповазі до українського заходу – скандальна цитата

Новини партнерів

Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
“Влюблена как дура” : Кароль заинтриговала поклонников
“Влюблена как дура” : Кароль заинтриговала поклонников
Як довго зберігаються симптоми коронавірусу у перехворілих
Як довго зберігаються симптоми коронавірусу у перехворілих
Седокова показала себя "толстой"
Седокова показала себя "толстой"
Вчені знайшли «слабке місце» у COVID-19
Вчені знайшли «слабке місце» у COVID-19
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти