Кіркоров натякнув на бурхливе життя в шлюбі з Пугачовою: Бешкетував в молодості

Російський співак був офіційно одружений лише один раз. З 1994 по 2005 рік Філіп Кіркоров був одружений з Аллою Пугачовою

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров Фото: Instagram

Філіп Кіркоров, який раніше встав на захист Ольги Бузової, розповів, що у нього була насичене особисте життя в період шлюбу з Примадонною.

"Бешкетував я в молодості, в період з 1994-го по 2004-й. А зараз у мене діти ростуть, і я зразковий батько", – поділився він з журналістами видання "Собеседник".

Філіп Кіркоров Фото: Скріншот з YouTube

При цьому Кіркоров не приховує, що на самоті не нудьгує, але про сексуальні пригоди він не збирається поширюватися.

"Тепер я бешкетую там, де ви ніколи не дізнаєтеся! Але так бешкетую, що мама дорогая, все ходором ходить! Сивина в голову, біс в ребро ", – сказав Філіп.

Нагадаємо, нещодавно Кіркоров пояснив, чому не одружився вдруге. За словами артиста, йому складно зважитися на серйозні стосунки після шлюбу з Алла Пугачової.

Раніше колишня хатня робітниця Алли Пугачової і Філіпа Кіркорова розповіла про роботу у зірок.

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