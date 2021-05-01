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54-летний Киркоров признался в любви MARUV: Она такая комфортная

Сегодня, 13:28

Знаменитости вместе пришли на программу "Вечерний Ургант", где представили совместный трек

Недавно Филипп Киркоров и MARUV выпустили видео на песню Komilfo. Ролик получился очень провокационный и его даже сравнили с работой Леди Гаги.

Вскоре новообразовавшийся дуэт побывал на шоу "Вечерний Ургант". Там король поп-музыки просто засыпал украинскую певицу комплиментами. Нам даже показалось, что между ними пробежала искра.

Скриншот из видео

Киркоров признался, что идея записать песню пришла ему в голову внезапно, и что он первый написал MARUV. 54-летний артист даже начал заниматься спортом, чтобы рядом с Аней выглядеть привлекательно.

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"Она НЛО во всем. Сама пишет музыку, сама креативит, придумывает хореографию. Я Анечку узнал, когда мы начали вместе работать в студии. Я влюбился. Она такая потрясающая, такая душка", – сказал Филипп Киркоров.

Скриншот из видео

Певец также упомянул тот факт, что в его жизни значимую роль играли женщины на "А": Ани Лорак, Анна Нетребко, Аня Марув, Алла Агеева (Маша Распутина). А когда Иван Ургант напомнил о Пугачевой, то Киркоров коротко сказал: "Там своя история".

Напомним, что недавно Филипп Киркоров проигнорировал 72-летие Аллы Пугачевой. Примадонна осталась без поздравлений экс-супруга.

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