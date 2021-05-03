Киркоров на вечеринке в честь 54-летия целовался в Бузовой и ползал под MARUV

Король поп-музыки устроил шикарную вечеринку в Москве, куда не пригласил Аллу Пугачеву

Филипп Киркоров, который недавно представил совместный клип с MARUV, на днях отпраздновал 54-й день рождения. По этому поводу артист устроил грандиозную вечеринку в Москве, куда пригласил, кажется, всех, кроме Аллы Борисовны.

Гости и сам именинник в течение вечера активно делились фото и видео в Instastories. Киркоров развлекал друзей собственными песнями, спел с MARUV и Jony, а вместе с детьми разрезал праздничный торт в шесть ярусов. Вот это размах!

Фото: instagram.com/stories/fkirkorov

Фото: instagram.com/stories/fkirkorov

На вечеринке у Филиппа были также замечены Ольга Бузова, Лолита Милявская, Валерия и Иосиф Пригожин, Илья Прусикин из Little Big, Алсу, Анастасия Стоцкая и другие. Ани Лорак и Николай Басков, как отметил сам Киркоров, приехать не смогли.

Фото: instagram.com/stories/buzova86

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров признался в любви MARUV.

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